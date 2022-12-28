Yıldız Holding, Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen, önemli sivil Ar-Ge ve yenilikçilik programlarından biri olan Ufuk Avrupa Programı Özel Sektör Farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Toplantıda Ufuk Avrupa Programı uzmanları ve TÜBİTAK yetkilileri, Yıldız Holding ve şirketlerinin yöneticilerini proje hakkında bilgilendirdi.

Yıldız Holding, Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen, önemli sivil Ar-Ge ve yenilikçilik programlarından biri olan Ufuk Avrupa Programı Özel Sektör Farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Toplantıda Ufuk Avrupa Programı uzmanları ve TÜBİTAK yetkilileri, Yıldız Holding ve şirketlerinin yöneticilerini proje hakkında bilgilendirdi.

Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla sürdürülebilir bir gelecek için faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Yıldız Holding çatısı altında, Avrupa Birliği tarafından yürütülen “Ufuk Avrupa” programıyla ilgili olarak farkındalık toplantısı düzenlendi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Ufuk Avrupa Programı uzmanları ve TÜBİTAK yetkilileri katıldı. 2021-2027 döneminde araştırma ve yenilikçilik alanlarında yürütülecek projelere hibe ve teknik destek sunmayı amaçlayan Ufuk Avrupa; iklim değişikliğine uyum, toprak sağlığı ve gıda, dijital teknolojiler gibi konu başlıkları altındaki yenilikçi çalışmaları destekliyor.

“Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızla sürdürülebilir gelecek için çalışıyoruz”

Ufuk Avrupa Programı’nın şirket için farklı alanlarda iş birliği fırsatlarına açık bir program olduğunu belirten Mehmet Tütüncü şunları söyledi: “Yıldız Holding ve şirketlerimizde daha esnek, daha teknoloji odaklı, daha vizyoner bir yapı kurmak için çalışıyoruz. İnovasyon ve Ar-Ge’ye sürekli yatırım yaparak iş kollarımızı geleceğe hazırlamayı, amaç odaklı iş modelleri ve ürünlerle müşterilerimize sürdürülebilir alternatifler sunmayı, rekabette güçlenmeyi ve bunu yaparken pozitif çevresel ve sosyal etki oluşturmayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla Ufuk Avrupa Programı’nın kıymetli bir girişim olduğuna, Holdingimizin ve şirketlerimizin bu programa önemli katkılar sunabileceğine, sinerji içinde son derece başarılı projelerle geleceğe yönelik adımlar atacağına inanıyorum.”

“Özel sektörü, KOBİ’leri ve sanayi kuruluşlarını Ufuk Avrupa Programı’nın sunduğu tüm fırsatlardan faydalanmaya davet ediyoruz”

Etkinlikte konuşma yapan Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise şunları söyledi: “Avrupa Birliği tarafından 2021-2027 döneminde uygulanacak Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro ile dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge programı. Türkiye olarak bu programın parçasıyız. Katılım anlaşmamızı 2021 yılı Ekim ayında imzaladık. Ülkemizin bu programdan azami şekilde yararlanması için özel sektörün sürece dâhil olması ve projeler geliştirmesi önemli. Yıldız Holding ev sahipliğinde yapılan bu toplantıda hem Holding bünyesindeki şirketler hem de Holding ile birlikte çalışan kuruluşlara programın Türkiye’de koordinasyonunu yürüten TÜBİTAK temsilcileriyle birlikte Ufuk Avrupa Programı’nı anlatma fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, gıda, girişimcilik, imalat sanayinin dönüşümü, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi konularda proje fırsatlarından bahsettik. Özel sektörümüzün bu fırsatlardan önümüzdeki dönemde daha fazla faydalanacağını umut ediyorum.”