Yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 75 bine yakın çalışana sahip Yıldız Holding, bu yıl 15’incisi düzenlenen ve üst üste üçüncü kez yer aldığı “En Gözde Şirketler” araştırmasının “Holdingler” kategorisinde ikinciliğini korudu.

Yıldız Holding, Türkiye’nin ilk işveren markası araştırması olarak 2009 yılında başlayan ve Realta Danışmanlık tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen “En Gözde Şirketler” araştırmasının “Holdingler” kategorisinde ikinci olarak başarısını sürdürdü. Türkiye genelinde 62 bin üniversite öğrencisi ve 28 bin genç profesyonelin katıldığı araştırmada şirketlerin sahip oldukları çalışma ortamı, kurum kültürü, kişisel gelişime yaptıkları yatırımlar gibi kriterler dikkate alındı.

Bahattin Aydın: “Son üç yıldır ilk üçte yer aldığımız bu sürdürülebilir başarı güçlü insan kaynakları stratejimizin önemli bir sonucu”

Yıldız Holding’de işin geleceğine odaklanırken gençlerin de kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmaları için onlara fırsat oluşturmaya öncelik verdiklerini belirten Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın elde edilen başarılı sonuçla ilgili şunları söyledi: “Yıldız Holding’de yeni çalışma modelleri ve dijitalleşme odağında yenilediğimiz insan kaynakları stratejimiz kapsamında yetenek kazanımından eğitim ve gelişim fırsatlarına kadar pek çok yenilikçi uygulamayı hayata geçiriyoruz. Doksan binin üzerinde gencin katıldığı, işveren algısını ölçen bu araştırmada son üç yılda elde ettiğimiz bu sürdürülebilir başarıyı; global şirket kültürümüzün, güçlü insan kaynakları stratejimizin, hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamaların, gençlerle kurduğumuz kuvvetli iletişimin ve onlara sunduğumuz kariyer olanaklarının olumlu bir çıktısı olarak görüyorum.”