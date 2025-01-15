Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan hilye-i şerifeler, “Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” isimli kitapta bir araya getirildi. Kitaptaki eserlerden oluşan sergi Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde ziyarete açıldı.

Sanat koleksiyonundaki nadide eserleri toplumla buluşturmaya devam eden Yıldız Holding’in ’Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan hilye-i şerifeler, “Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” isimli kitapta bir araya getirildi. Kitaptaki eserlerden oluşan sergi de Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’nde ziyarete açıldı.

“Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler”

Yazar ve sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören tarafından 10 ay süren titiz bir çalışmanın ardından yayına hazırlanan “Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” kitabında; Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Bakkal Arif Efendi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın yanı sıra günümüz hattatlarından Savaş Çevik, Hüseyin Öksüz, Fuat Başar, Süleyman Berk, Ferhat Kurlu, Said Abuzeroğlu, Abdurrahman Abdi, Ary Fâris Kader, Zeyad Hayder Abdullah el-Mühendis ve İsmail Öztürk’ün de yer aldığı 35 sanatçının kaleminden 47 hilye-i şerife yer alıyor.

Serginin açılış konuşmasını yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “Kitabımızı ve kitaptaki eserlerden oluşan güzel bir seçkiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Kitapta Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır gibi meşhur üstatların yanı sıra günümüzün önemli hattatlarının da 47 hilye-i şerîfesi yer alıyor. 10 ay süren titiz bir çalışmanın ardından kitabı yayına hazırlayan yazar ve sanat danışmanımız sayın İbrahim Ethem Gören beyefendiye, sergimizin holdingimizin sanat danışmanı Esra Göncüoğlu hanıma, kitapta emeği bulunan sanatçılarımıza ve bugün bizlerle bu mutluluğu paylaşan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Yazar ve sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören, “Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” sergisi, yakın zaman önce aynı isimle yayınlamış olduğumuz kitabımızdan yola çıkılarak hazırlanan sergi ve kitap tanıtım etkinliğidir. Yıldız Holding’in hilye koleksiyonunda yer alan 47 hilye-i şerîfenin her birisi Osmanlı - Türk hat sanatının önemli isimleri ve günümüz hüsnühat sanatının çok kıymetli şahsiyetleri nezdinde kaleme alınmış ve yine usta müzehhipler tarafından kaleme alınmış 47 hilye-i şerîfenin biz burada anlattık. Hilye-i Şerifeler Osmanlı cihan devletinden günümüz insanlarına kadar, insanlarımızın gönül ufuklarında çok önemli yeri olan yazı formudur. Her biri diğerinden önemli çok güzel hilye-i şerifeler var. Hafız Osman’ın Seyahat hilyesi, Mehmet Hilmi Efendi’nin hilyesi, Fehmi Efendi’nin hilye-i şerîfeleri ön plana çıkıyor” diye konuştu.

Yoğun ilgi gören açılışa, Yıldız Holding yöneticilerinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, kitapta eserleri bulunan sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

“Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” kitabında yer alan eserlerden oluşan seçki ise (0216) 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak, 09.00-17.00 saatleri arasında Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’nde ücretsiz ziyaret edilebilecek. Sergi, 28 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.