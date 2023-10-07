Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, okul ziyaretleri kapsamında Yakutiye İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Yalçın Türkyılmaz ile birlikte Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okul bünyesinde yer alan anaokulu ve atölyeleri ziyaret ederek alan öğretmenleri ve idarecilerden bilgi alan İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, daha sonra okul konferans salonunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. 9.sınıf öğrencilerini bu okulu tercih ettikleri için tebrik eden İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “her birinizin ileride bu şehrin aranan elemanları olacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.