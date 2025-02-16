Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta Yıldız baraj gölünün yüzeyi tamamen buz tuttu, meraklıları üzerinde yürüyerek fotoğraf çektirdi.

Sivas’ta yağan karın ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Sivas’ta hayat adeta buz tutarken Yıldız bölgesi sınırları içerisinde bulunan Yıldız baraj gölünün yüzeyi de tamamen dondu. Gölün yüzeyinde yaklaşık yarım metre kalınlığında buz tabakası oluşurken ortaya da ilginç bir görsel çıktı. Meraklıları gölün buz tutan yüzeyinde yürüyerek fotoğraf çektirdi.

Kış tatili için Rize’den geldiklerini belirten Burcu Deliismail, "Kış tatili için Rize’den geldik. Rize, ılıman iklime sahip, Sivas ise karasal iklimin hüküm sürdüğü bir şehrimiz. Alışık olmadığımızdan, buz tutan göl bir hayli dikkatimizi çekti. Güvenli olduğunu öğrendikten sonra üzerinde yürüme deneyimi elde ettik. Fotoğraf çektirdik. Çok mutlu olduk. Kış tatili için Sivas’ı herkese tavsiye ederim" dedi.

Çeşitli illerden kış tatili için Sivas’a geldiklerini belirtenler buz tutan gölün yüzeyinde yürüme fırsatı bularak tarifsiz bir deneyim yaşadıklarını dile getirdiler.