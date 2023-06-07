Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 848 sporcunun mücadele ettiği Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Türkiye Boks Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda, 67 ilden, 508 erkek ve 340 kadın sporcu mücadele dereceye girmek için kıyasıya mücadelede bulundu. Kıran kırana geçen mücadelelerde ter döken ve dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada erkeklerde 46 kiloda Furkan Oyan, 48 kiloda Yusuf Nurullah Ataç, 50 kiloda Ahmet Yasir Yılmaz, 52 kiloda Tevfik Akkaş, 54 kiloda Mirboran Yıldırım, 57 kiloda Enes Uysal, 60 kiloda Baran Dinç, 63 kiloda Abdullah Ömer Gökçe, 66 kiloda Hüseyin Babat, 70 kiloda Muhammet Musa Macit, 75 kiloda Toprak Salman, 80 kiloda Muhammet Şafak Seyis, +80 kiloda ise Ali Beyaztaş birinci sırayı aldı. Kadınlarda ise 46 kiloda Sahande Zengin, 48 kiloda Rabia Eylül Duman, 50 kiloda Emel Okay, 52 kiloda Nisa Nur Yıldırım, 54 kiloda Betül İrem Ozat, 57 kiloda Ecrin Özkan, 60 kiloda Busenur Yazan, 63 kiloda Melek Yamur, 66 kiloda Elvan Sözkesen, 70 kiloda Yonca Gül Yılmaz, 75 kiloda Sedef Nergis, 80 kiloda Melisa Eroğlu, +80 kiloda Havvanur Kethuda rakiplerini yenerek şampiyon oldu.