Isparta’da düzenlenen Okullararası Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona erdi. Finalde Nazmiye Demirel Orta Okulu, Ülkü Orta Okulu’nu 73-34 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. 6 Mart Spor Salonunda oynanan maçı Özkan Altınörs ve Burak Tatoğlu isimli hakemler yönetti.

Isparta’da düzenlenen Okullararası Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona erdi. Finalde Nazmiye Demirel Orta Okulu, Ülkü Orta Okulu’nu 73-34 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. 6 Mart Spor Salonunda oynanan maçı Özkan Altınörs ve Burak Tatoğlu isimli hakemler yönetti.

Yoğun ilginin olduğu karşılaşma sonunda ödül töreni düzenlendi. Ödüller Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Spor Şube Müdürü İsmail Togar ve Okul müdürleri tarafından verildi. Nazmiye Demirel Orta Okulu Müdürü Yücel Kesiktaş ise şampiyon takımlarını kutladı.