Sivas’ta hafta sonunu fırsat bilen kayak severler, Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’ne akın ederek, kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Sivas’ta hafta sonunu fırsat bilen kayak severler, Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’ne akın ederek, kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Sivas ve çevre illerden gelen kayak severler ve vatandaşlar, Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’ne akın etti. Vatandaşlar hafta sonu ve yarıyıl tatilinin son gününü değerlendirmek için Yıldız Dağı’nda gönüllerince eğlendi. Tesislerde otel, kafeteryalar, buz parkı ve telesiyejler de ziyaretçilerine hizmet veriyor. Kayak yapanların zaman zaman düşmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da pistlerde kayak, snowboard yapmanın, kızak kaymanın keyfini yaşadı.

“Sömestr yoğunluğu var”

Kayak için Yıldız Dağı’nı tercih eden Alican Çağlar, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Çağlar, “3 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Sezonu bu sene geç açtık ama karımız yağdı bol şekilde. Pistlerimiz çok güzel. Her sene Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’ndeyiz. Tüm vatandaşları buraya bekliyoruz. Şuanda yarıyıl tatili nedeniyle bayağı yoğunluk var. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Hafta sonumuz muhteşem bir şekilde geçiyor” diye konuştu.