Sivas’ın en yeni ve ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi, mevsimin ilk karı ile birlikte adeta beyaz gelinliğini giydi.

Hava sıcaklığının hızla düştüğü Sivas’ta yüksek kesimler karla buluştu. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kaya Merkezi’ne mevsimin ilk karı düştü. Termometrelerin sıfırın altında 2 dereceyi gösterdiği kayak merkezinde etkili olan kar yağışı merkezi adeta beyaza bürüdü. Adeta beyaz gelinliğini giyen kayak merkezi kayak severleri sevindirdi.