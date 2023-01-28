Sivas’ta etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Yıldız Dağı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Sivas’ta etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Yıldız Dağı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Sivas’ta geçtiğimiz geceden bu yana etkili olan kar yağışı 2 bin 552 metre yükseklikte bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezini etkisi altına aldı. Kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Tüm pistlerin hizmete girebilmesi ve yeterli kar kalınlığına ulaşabilmesi içinde suni karlama çalışmaları devam ediyor.

Kayak merkezi, 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu (FIS) standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran alanları ve 25 adet bungalov ev ile birlikte misafirlerini ağırlamayı bekliyor.