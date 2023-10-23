Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet, Arama ve Kurtarma Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği envanterine arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5 adet arama ve kurtarma botu kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, olası afet ve vakalara bu sayede daha hızlı müdahale edebilecek.

Filoya kazandırılan botlar, Mersin il sınırları içerisindeki göller, barajlar ve akarsularda görev yapacak ve seller ile afet durumlarında kullanabilecek. Teknik özellik bakımından da envanterdeki diğer botlara göre daha hafif olan botlar, fiber botlara göre 5 kat daha dayanıklı. Alımı yapılan botlar güneş ışınlarından etkilenmezken, botların özellikleri bünyesinde çürüme ve paslanma da söz konusu değil. Hafifliği sayesinde sel olaylarında veya barajlarda kolaylıkla kullanılabilecek olan botların 1 tanesi Anamur’da, 1 tanesi Silifke’de, 1 tanesi Tarsus’ta ve 2 tanesi de merkezde görev yapacak.



“Aldığımız 5 adet arama kurtarma botu ile filomuzu güçlendirdik”

Mersin Su Altı Amirliği’ne kazandırılan 5 adet arama ve kurtarma botu ile filolarını güçlendirdiklerini ifade eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Amiri Kasım Yıldız, “Botlarımız denizde kullandığımız botlardan farklı olarak, il sınırlarımız içerisindeki göllerimizde, barajlarımızda ve akarsularımızda, sellerde ve afetlerde kullanabileceğimiz, teknik özellik olarak daha hafif ve fiber botlara göre de 5 kat daha dayanıklı olan, güneş ışınlarından etkilenmeyen, çürüme ve paslanma yapmayan botlar. Özellikle hafifliği sayesinde, sel olaylarında veya barajlarda indirme işlemi kolaylıkla yapılıyor” dedi.

Filoya kazandırılan 5 adet arama kurtarma botunu, ihtiyaç duyulan bölgelerde konumlandıracaklarını aktaran Yıldız, “Botlarımızın 1 tanesini Anamur’a, 1 tanesini Silifke’ye ve 1 tanesini de Tarsus ilçemize bırakacağız. Aydıncık ilçemizde bulunan Zodyak botumuza da 30 beygirlik bir makineyi yerleştirerek, vakalara bu botla müdahale edeceğiz” diye konuştu. Merkezde kalan 2 arama kurtarma botunun 1 tanesinin her daim suda göreve hazır bir şekilde bekleyeceğini ifade eden Yıldız, “1 tanesi de merkez ilçelerdeki göllerde ve barajlarda, müdahaleye hazır bir şekilde kalacak. Aynı zamanda yaşanan sel olaylarında, diğer illerimize de bu botlarla yardıma gideceğiz” ifadelerini kullandı. Arama ve kurtarma botlarının, İtfaiye teşkilatına yeni katılan memurlar tarafından kullanılacağından da söz eden Yıldız, “3 dalgıç arkadaş, yeni alınan memur arkadaşlardan seçildi ve şu an eğitimleri veriliyor. Arkadaşlarımızı belgelendiriyoruz. Bu belgelerle de hem bot filomuzu, hem de dalgıç sayımızı artırarak hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.