Yıldırım Belediyesi sporcuları Polanya’nın Wroclav Şehrinde düzenlenen 36. Avrupa Kyokushin Karate Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza etti.
Avrupa 36. Kyokushin Karate Şampiyonası 27 ülkeden 750 sporcunun katılımıyla Polanya’nınWroclav şehrinde düzenlendi. Milli takım düzeyindeki 13 sporcusuyla şampiyonaya katılan Yıldırım Belediyesporlu sporcular, adeta tarih yazdı. 70 Kilogram erkeklerde altın madalya kazanan İsmet Durmuş, aynı zamanda Kyokushin Karate Avrupa şampiyonları büyükler kategorisinde Türkiye’nin ilk şampiyonu unvanını da kazandı. 27 ülke arasından 6. Olan Türk Milli takımın kadrosunda bulunan Yıldırım Belediyesporlu Ahmet Hakan Yücel, Ezgi Obut, Berfin Gökdere gümüş madalya kazandı.