Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, depremzede kadınlar ile bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, depremzede kadınlar ile bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ve ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatif başkanlarının katılımıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle kadın kooperatifleri ve Yıldırımlı kadınların hazırlamış olduğu bir tır malzeme depremden etkilenen şehirlerden Malatya Yeşilyurt’a uğurlandı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen uğurlama sonrası Başkan Oktay Yılmaz ve Kaymakam Metin Esen, İsabey Konağı’nda ilçeye yerleşen depremzede kadınlarla bir araya gelip, sohbet etti.

Geniş bir bölgeye yayılan afetin ardından Yıldırım Belediyesi olarak hemen harekete geçtiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Tüm gücümüzü afet bölgesine aktarıp yaraların sarılması için seferber olduk. İlk etapta arama kurtarma ekibimiz ile arama kurtarma araçlarımızı ve iş makinelerimizi hızlıca bölgeye sevk ettik. Ardından ise Yıldırımlı hemşehrilerimizin desteğiyle depremzedelerimizin ihtiyaç duyacağı temel yaşam malzemelerinden oluşan 35 tırı bölgeye gönderdik. Kooperatiflerimizdeki kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel deprem bölgesindeki kadınlar için ayarlamış olduğu bir tırı deprem bölgesine uğurladık. Sonrasında da ilçemize yerleşen kadınlarımızla bir araya geldik. Üreten, alın teri döken, yaşamak için olduğu kadar yaşatmak için de emek veren tüm kadınlarımızın yanındayız. Bölgenin yaraları tamamen sarılana kadar, Yıldırım Belediyesi olarak afetzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız” dedi.