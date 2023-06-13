Bursa’da hayata geçirdiği projelerle gençlik ve spora değer katan Yıldırım Belediyesi, Çınarönü Mahallesi’ne modern bir spor kompleksi kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi Çınarönü Mahallesi’ne kapalı spor salonu kazandırıyor. 678 metrekarelik alan üzerine yapılacak Çınarönü Spor Tesisi’ndeki çalışmaların yüzde 25’ini tamamladı. 2024 yılı içerisinde hizmete açılacak spor tesisi Yıldırım’a değer katacak.

Çocuklar ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalarak sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için spor yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Tüm hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni, Mimar Sinan Spor Kompleksi’ni, Millet ve Ulus Kadın Spor Merkezi’ni hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. ‘Fidyekızık Spor Tesisi’ni 2 milyonluk bir yatırımla yeniledik. Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’mizi gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaların sürdüğü Sıracevizler Spor Merkezi’nde kadın, çocuk ve gençlerimiz açacağımız spor salonunu kısa süre içerisinde hizmete açacağız. Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz. Öte yandan sporda ülkemizi gururlandıran nesiller yetişsin diye tüm hızla çalışıyoruz. Spor kenti Yıldırım hedefine adım adım hep birlikte ilerleyeceğiz. Çınarönü Spor Tesisi şimdiden ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.