TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları yarışmasının kazananları belli oldu. Bursa Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alan Öğretmeni Ramazan Belyurt koordinatörlüğünde kurulan Feza Takımı gösterdikleri başarılar sebebiyle 2022 Sabit Kanat Kategorisi Mansiyon Ödülüne layık görüldü.

TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları yarışmasının kazananları belli oldu. Bursa Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alan Öğretmeni Ramazan Belyurt koordinatörlüğünde kurulan Feza Takımı gösterdikleri başarılar sebebiyle 2022 Sabit Kanat Kategorisi Mansiyon Ödülüne layık görüldü.

Başarılı bir hazırlık sürecinden geçerek finallere kalan Feza Takımı, finaller de de gösterdikleri başarılı başarı ile ödülün sahibi oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen takımların kıyasıya yarıştığı TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Aracı yarışların da beklenmedik kazalarda yaşandı. Feza Takımının gerçekleştirdiği İnsansız Hava Aracı hava da gösterisini tamamlarken başka bir İnsansız Hava Aracının çarpması sonucu hasar aldı. Yaşanan aksiliklere rağmen pes etmeyen Feza Takımı İHA’yı yeniden onardıktan sonra yarışlara çıkarak son 15 takım arasına girmeyi başardı.

Finalde 15 takımın kıyasıya yarıştığı yarışmada Feza Takımı Sabit Kanat kategorisinde mansiyon ödülü alarak TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları yarışmasını başarıyla bitirdi. Feza Takım Koordinatörü Ramazan Belyurt, "Yarışma esnasında yaşanan aksaklıklara rağmen durmadık. Aracı hızlı bir şekilde tamir etmelerinin ardından tekrar yarışa soktuklarını belirterek, öğrencilerimiz ile birlikte büyük emekler vererek hazırladığımız aracımızın son 15 takım içerisinde başarı sağlayarak ödüle layık görüldü. Çok mutluyuz öncelikle takımımda yer alan ve aylarca gece gündüz demeden emek veren öğrencilerime, bizleri bu zorlu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmayan Okul Müdürümüz Ömer Yılmaz’a teşekkür ediyorum” dedi.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, “4 başarılı öğrenci ve onlara inanan bir danışman, sonunda kazanılan cesaretin ve inanmışlığın bir ödülü. İnsansız Hava Aracı ile yeni tanışmalarına rağmen karşılaştıkları engelleri yılmadan, gayretle aşarak ödülün sahibi oldu. Başta takımın kurucusu Bilişim Teknolojileri Alan Şefimiz Ramazan Belyurt’a ve öğrencilerimiz Damla Dikbıyık, Arda Baltaş, Mahmut Efe Ağdağ, Mustafa Eren Bilga’ya gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bilişim Öğrencileri Damla Dikbıyık, Arda Baltaş, Mahmut Efe Ağdağ, Mustafa Eren Bilga gerçekleştirdikleri İnsansız Hava Aracının gösterdiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Hayallerimizi gerçekleştirdik ve aylardır emek verdiğimiz aracımız ile ödüle layık görüldük” şeklinde konuştu.