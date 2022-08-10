Yıldırım’ın modern fiziki görünümüne katkı sunmaya devam eden Yıldırım Belediyesi, altyapı faaliyetlerine ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmalarıyla devam ediyor.

Yıldırım’ın modern fiziki görünümüne katkı sunmaya devam eden Yıldırım Belediyesi, altyapı faaliyetlerine ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmalarıyla devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi 5. Kavaklı Sokak ve 1. Meydan Sokak’ta asfaltlama çalışmasını tamamlayan Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 75. Yıl Mahallesi’nde alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. 7 bin 861 metrekarelik alanda devam eden asfalt çalışmaları kısa sürede tamamlanacak. Yıl boyunca ara verilmeden, gece, gündüz çalışma yürüten Yıldırım Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen taleplere de en kısa sürede müdahale etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yaşam kalitesi artıyor

Yıldırım Belediyesi’nin hizmet kalitesini her anlamda daha da arttırmaya gayret ettiklerin ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizin imarı için zaman mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Yıldırım’ın altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. İlçemize daha iyi hizmet ulaştırabilmek için özveri içinde çalışan ekiplerimiz, yaz boyunca ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan yollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmaları yapıyorlar. Tüm bu gayreti ve çabayı hemşerilerimizin yaşam kalitesini ve konforunu arttırmak için ortaya koyuyoruz. 2022 yılında da belirlediğimiz sıcak asfalt hedefiyle sezon boyunca hemşerilerimizin hizmetindeyiz. Yapılan planlı ve programlı çalışmalar ile mevsim koşullarının iyi gitmesi halinde sezon başında konulan hedeflerin üzerine çıkılacaktır. Yıldırım’a hizmet üretmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.