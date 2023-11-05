Bursa’yı yeniden yeşil kimliğine kavuşturacak projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’da yapımı tamamlanan 32 dönümlük Aşık Veysel Parkı’nın ardından 600 dönümü aşan ve 2 etaptan oluşan Yıldırım Kent Ormanı’nda çalışmalara hız verdi. Sadece Yıldırım’a değil, Bursa’ya nefes olacak projenin 300 dönümlük birinci etabının Ocak ayında tamamlanması planlanıyor.

Sanayileşmeye bağlı olarak özellikle 1980’li yıllardan sonra yaşanan hızlı nüfus artışı ve çarpık yapılaşma ile ‘yeşil’ kimliğinden giderek uzaklaşan Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin projeleriyle yeniden yeşil görüntüsüne kavuşuyor. Millet bahçelerinin yanı sıra mahallelere kazandırılan küçük ölçekli parklarla Bursa’ya nefes aldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, kişi başı düzenlenmiş yeşil alan miktarının en az olduğu ilçelerden biri olan Yıldırım İlçesine Bursa’nın en büyük kent parkını kazandırıyor. Yapımı tamamlanan 32 bin metrekarelik Aşık Veysel Parkı’nın hemen karşısından başlayıp Uludağ eteklerine kadar uzanan 600 dönümü aşan alan 2 etap halinde Yıldırım Kent Ormanı olarak bölgeye kazandırılıyor.

Her şey düşünüldü

İki etap halinde ilerleyen projenin birinci kısmında giriş meydan alanı, idare binası, kafeterya, kır lokantası, seyir terasları, büfe, tuvaletler ve mescit, yöresel ürün satış birimleri, basketbol sahası, futbol sahası ve voleybol sahası, spor tesisi destek binası, çocuk oyun alanları, serbest oyun alanı piknik alanları, çeşmeler, bulaşık yıkama yeri, macera parkı, otopark, bisiklet parkuru, yaya yürüyüş parkuru ve servis yolları bulunacak. Vatandaşların keyifli zaman geçirmesi için her şeyin düşünüldüğü projede çevre duvarı ve bina imalatları devam ediyor.

Yıldırım’a değer katacak

Yıldırım Kent Ormanı’nın ikinci etabı da kır lokantası, seyir terasları, büfe ve tuvaletler, dağ kızağı, paintball, zıp line, macera parkı, oryantring alanı, dağ bisikleti, çocuk oyun alanları, ormancılık uygulama tanıtım merkezi, piknik alanları, çeşmeler, bulaşık yıkama yeri, otopark, bisiklet parkuru, yaya yürüyüş parkuru ve servis yollarından oluşacak. Alanda çevre duvarı imalatları hızla devam ediyor. Yeşili ile Yıldırım’a değer katacak proje, aynı zamanda adrenalin sporlarına ilgi duyanların da buluşma noktası olacak.

Yeniden ‘yeşil’ Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendilerine hedef olarak belirledikleri 6 ana konu başlığından birinin de ‘yeşil Bursa’ olduğunu belirterek, bu hedefe kararlı adımlarla ilerlediklerini söyledi. Dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare yeşil alan hedefine ulaşacaklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Çevre projelerinde Yıldırım ilçemize de önem veriyoruz. Vakıf Bera Kent Parkı, Bağlaraltı Parkı, Hacıvat Parkı ve son olarak Aşık Veysel Parkı’nın ardından şimdi de 600 dönümü aşan alanı ile Bursa’nın en büyük parkını Yıldırım’a kazandırıyoruz. Sadece Yıldırım’a değil, Bursa’ya nefes olacak projenin 300 dönümlük birinci etabını Ocak ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.