Yıldırım Belediyesi, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’ndaki park ve çocuk oyun alının ardından yürüyüş yolunu da yenileyerek ağaçlandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’ndaki park ve çocuk oyun alının ardından yürüyüş yolunu da yenileyerek ağaçlandırıyor.

Yıldırım Belediyesi Şükraniye Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nı yenileme çalışmaları devam ediyor. Projenin birinci etabında yeşil alan düzenlemesinin yanı sıra 7 bin 474 metrekarelik alanda kurulan Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nın yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 3 bin 380 metrekare alandan oluşan Ahmet Taner Kışlalı Meydanı 2’nci etap projesi çerçevesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Buluşma noktası olacak

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nın ilçenin merkezi konumunda bulunduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Belediyemizin ana hizmet binasının yanı sıra Kaymakamlığımız ve ona bağlı birimler ile Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemizin bulunduğu meydandan her gün binlerce vatandaşımız istifade ediyor. Burası bir nevi Yıldırım’ın vitrini. Bu bölgemizi daha ferah, daha modern ve kullanışlı bir hale getirmek için bir süredir çalışmalarımız devam ediyor. Bölgedeki parkı yenileyerek bir de çocuk oyun alanını hizmete açtık. Yenileme çalışmaları öncesinde çok az insanın istifade ettiği park bugün adeta Yıldırımlıların buluşma noktası haline geldi. Projemizin ikinci aşamasında ise zamanla yıpranan yürüme yolunu yeniliyor ve ağaçlandırıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında ilçemiz Yıldırım ile özdeşleşecek bir meydana sahip olacak” diye konuştu.