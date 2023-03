Yıldırım Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı, 28’inci dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla ilçe sakinlerinin hizmetine sunduğu Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, açıldığı 1 Şubat 2021’den bu yana 448 bin 537 gencin buluşma noktası olurken geçtiğimiz kasım ayında hizmete açılan Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi, 4 ayda 68 bin 700 misafiri ağırladı.

Bin 250 metrekarelik alanda kurulan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, 20 bini aşkın eser, Bursa kitaplığı, 300 kişilik kütüphane, özel okuma alanları, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, toplantı ve dinlenme odaları ile kafeteryasıyla kitapseverlerin ilgisini çekiyor. Yine ilçenin doğusuna kazandırılan 900 metrekarelik alandan oluşan Mimar Sinan Kütüphanesi’nin bünyesinde 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 202 kişilik çalışma alanı bulunuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kütüphanelere ulaşımın çok kolay olduğunu, kentin her yerinden misafir aldığını söyledi. Hizmete açtıkları uyumayan kütüphanelerin Bursa’ya değer kattığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Gençlerimiz için 2021 yılında açılışını yaptığımız ve 300 kişilik kapasiteye sahip ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ her kesimden ve her yaştan okumayı, araştırmayı seven insanlarımızın yeni buluşma noktası oldu. Yıldırım’da bir ilk olarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla hizmet veren ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ne açıldığı günden bu yana 448 bin 507 ziyaretçi geldi. Lokasyon olarak, Yıldırım’ın merkezinde, kolay ulaşılabilir bir noktada bulunan kütüphanemiz sadece Yıldırım ilçesine değil tüm Bursa’mıza hizmet vermeye devam etmektedir. Bu çerçevede Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni hizmete aldıktan sonra ortaya çıkan ihtiyacı gördük ve 2’nci uyumayan kütüphane konseptiyle ‘Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ projesini açtık” dedi.

365 gün 24 saat hizmet

Yıldırım Belediyesi olarak böylesi mekanları gençlerin istifadesine sunduklarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehir deyince bizim aklımıza beton binalar değil insanın kendisi geliyor. Bunun için insana dokunacak işleri önemsiyoruz ve bu istikamette çalışmaları hayata geçiriyoruz. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz yapılmadan önce bu mekân toplantı salonu olarak kullanılmaktaydı. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak haftada 1 saat kullanılan bu ortamı 365 gün 24 saat dolu dolu kullanılabilecek yer haline getirdik. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz ile bu düşüncede amacımıza ulaştık. Hâl böyle iken gençlerimizden gelen talebin fazla olması bizleri ilçeye yeni kütüphaneler kazandırmak için harekete geçirdi. Barış Manço Kültür Merkezi’nin üst katını kütüphaneye dönüştürüp ilçenin 2’nci Uyumayan kütüphanesini hizmete aldık. Planlamasını sürdürdüğümüz kütüphane projelerimiz var. Onları da kısa süre içerisinde tamamlayıp Yıldırım’a kazandıracağız” dedi.