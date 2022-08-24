Yıldırım Belediyesi, ulaşım hamlesi doğrultusunda ilçeye yeni arterler kazandırmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, ulaşım hamlesi doğrultusunda ilçeye yeni arterler kazandırmaya devam ediyor.

İlçeye yatay ve dikey yeni yolların kazandırılması için çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi 1. Meydan Sokağın devamında Mimarsinan Spor Kompleksi ve Barış Manço Kültür Merkezi’ni birbirine bağlayan 120 metrekarelik bağlantı yolu açtı.

Vatandaşların yaşam konforunu arttıracak hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ekiplerimiz tarafından 250 metre kaldırım çalışması ile 267 ton asfalt serimi yapıldı. Hemşehrilerimize verdiğimiz daha ulaşılabilir bir Yıldırım sözünü yerine getirmek için çalışıyoruz. Şehrimizin en önemli gündemi olan trafik ile ilgili Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mimar Sinan Mahallesi Meydan Sokağın yapılmasıyla birlikte ilçemize yatay bir yol kazandırmış olduk. Meydan Sokağın devamı ile birlikte de Mimar Sinan Spor Kompleksi ve Barış Manço Kültür Merkezi’ni birbirine bağlayan 120 metre uzunluğunda bir bağlantı yolu bölgeye nefes aldırmış olduk. Yıldırım Belediyesi olarak dönüşüm çalışmalarıyla yeni yolların kazandırılması, kamulaştırma çalışmalarıyla yol üzerindeki binaların kamulaştırılması ve mevcut kamu arazilerinden belli tahsislerin alınarak yol işlemlerinin yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.