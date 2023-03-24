Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı Duaçınarı Metro İstasyonu yanındaki 9 dönümlük alanda inşa edilecek kültür merkezi ve nikah salonu ihale için gün sayıyor.

Yıldırım Belediyesi, bir taraftan ilçenin yapı stokunu güvenli, modern konutlar ile yenilerken; diğer taraftan da Yıldırım’ın yaşam kalitesini yükseltecek projelere imza atıyor. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün yanında bulunan 9 dönümlük araziye yapılacak kültür merkezi herkesin en uğrak mekanı olacak. Kültür merkezinin altına inşa edilecek 400 araçlık otopark Tapu Müdürlüğü’ne gelenlere de hizmet verecek.

21 bin metrekarelik kapalı alana inşa edilecek Duaçınarı Kültür Merkezi, her yaştan ilçe sakinin faydalanabileceği etkinlik alanlarını bünyesinde barındıracak. 850 kişilik çok maksatlı salon, 300 kişilik seminer salonu, 250 kişilik 2 adet nikah salonu, 2 bin metrekarelik ticaret alanı, 400 araçlık otopark, kütüphane, fuaye alanı ve idari birimler bulunacağı alanda İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehirlerin yaşam standartlarını yükseltmek için sadece yeni binalar inşa etmek yeterli olmuyor. Bunun sosyal donatı alanları, yeni ulaşım arterleri, spor tesisleri, yeşil alanları ile desteklenmesi gerekiyor. Bu minvalde kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarına başlayacağımız kültür merkezi tamamlandığında 7’den 70’e tüm hemşehrilerimize hizmet verecek. İlçemizin kültürel anlamda ihtiyaçlarını giderecek bu önemli komplekste konferans ve nikah salonları, ticaret ve fuaye alanı gibi alanlar bulunacak. Hizmete açıldığında Yıldırım’a değer katacak olan Duaçınarı Kültür Merkezi tam bir cazibe merkezi olacak. Beyazıt ve Duaçınarı Mahallelerimizin bulunduğu bölgede yer alıyor. Ankara Caddesi üzerinde Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün yanındaki alanı kullanacağız. Bu bölgeye yıl içerisinde binlerce insan giriş çıkış yapıyor. Burada Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün otopark sorununu da ortadan kaldıracağız. Yıldırım ilçesine büyük kültür merkezi kazandıracağız. Burada hem 400 araçlık otopark, 850 kişilik çok maksatlı salon, 300 kişilik seminer salonu, 2 adet nikâh salonu, meslek edindireceğimiz sınıflar ve kütüphane bu merkezin içerisinde yer alacak. Yapacağımız çalışmayla birlikte hem Yıldırım ilçesinin kültür sanatına değer katacağız” diye konuştu.

Burasının daha önce Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş bir arazi olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Biz kendi uhdemizde bulunan 9 dönümlük arazimizle 8,5 dönümlük arazinin takasını gerçekleştirdik. 2022 yılı içerisinde bu tapu tescil süreçlerini tamamladık. Şu anda uygulama projesine çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede ihale sürecini başlatmış olacağız. Genel seçimlerden önce de temelini atmış olacağız. Önümüzdeki yıl da inşallah açılışını gerçekleştiririz” dedi.