Yıldırım Belediyesi, 60 yılı aşkın süredir kaleme aldığı fikir eserleriyle, günümüz edebiyatının önemli isimlerinden biri olan şair, yazar Metin Önal Mengüşoğluna vefa programı düzenledi ve yazarın kaleme aldığı Bursa Çarşısında Kervan Eğledim kitabının tanıtımını gerçekleştirdi.

Yıldırım Belediyesi, 60 yılı aşkın süredir kaleme aldığı fikir eserleriyle, günümüz edebiyatının önemli isimlerinden biri olan şair, yazar Metin Önal Mengüşoğluna vefa programı düzenledi ve yazarın kaleme aldığı Bursa Çarşısında Kervan Eğledim kitabının tanıtımını gerçekleştirdi.

Yıldırım Belediyesi, bu çağın direniş satırlarından birini oluşturan, Bursa için önemli bir değer olan şair ve yazar Metin Önal Mengüşoğluna vefa programı düzenledi. Bursa Teknik Üniversitesi Turkuaz Salonunda yapılan organizasyonda Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları arasında basımı yapılarak yayın hayatına kazandırılan ve Yazar Mengüşoğlunun kaleme aldığı, Bursa Çarşısında Kervan Eğledim kitabının tanıtımı yapıldı. Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmazın yanı sıra önceki dönem Kültür Turizm ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Beyhan Bayhan, Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Olguner, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rüştü Maviçiçek, Türkiye Yazarlar Birliği üyeleri, yazarlar, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Harput Türküleri ile başlayan program Yıldırım Belediyesi tarafından hazırlanan ve Metin Önal Mengüşoğlunun edebi yönü, sanatsal ciheti, bireysel tecrübeleri, bilgi ve birikimlerinin hazırlandığı 35 dakikalık belgesel gösterimi ile devam etti.

Medeniyetimizin yansıması bir çınar

Metin Önal Mengüşoğlundan mümkün olduğunca fazla istifade edebilmek, onun birikiminden, fikirlerinden ve aydınlığından yararlanabilmek için gayret ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Metin Önal Mengüşoğlunun, belediyemiz tarafından yayımlanan Bursa Çarşısında Kervan Eğledim kitabının tanıtımını gerçekleştirdik. Bu tanıtım programı aynı zamanda büyük yazarımıza da bir saygı ve vefa gecesiydi. Büyük fikir adamlarımızı, yazarlarımızı, şairlerimizi bir bir kaybettiğimiz bu dünyada, Metin Önal Mengüşoğlu gibi medeniyetimizin yansıması olan bir çınarın değerini bilmek gerekiyor. Mengüşoğlu hocamızdan mümkün olduğunca fazla istifade edebilmek, onun birikiminden, fikirlerinden ve aydınlığından yararlanabilmek için gayret ediyoruz. Hocamızı gençlerle buluşturacak programlar organize ediyoruz. Hocamızın çok değerli eserlerini belediyemiz aracılığıyla basıp, insanlarımızla buluşturuyoruz dedi.