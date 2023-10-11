Geçtiğimiz yıl vefat eden Yıldırım Belediyesi çalışanı İlyas Kader’in adı verilen Sıracevizler Spor Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bin 590metrekarelik taban alanına sahip olan spor merkezinde kadın spor merkezi, cimnastik salonu, karate ve taekwondo salonu bulunuyor. Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi ile geçen yıl vefat eden Yıldırım Belediyesi personeli İlyas Kader’in adını yaşattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizde çoklu yaşam merkezlerini hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Sıracevizler Mahallesi’ne kazandırdığımız İlyas Kader Spor Merkezi’nde kadın spor merkezi, cimnastik salonu, karate ve taekwondo salonu bulunuyor. İç bahçesi ile mahalle sakinlerine hizmet edeceğimiz merkezimiz,tüm ilçe sakinlerine hizmet vereceğimiz önemli bir mekân oldu. Yıldırım’a hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

‘Spor Kenti Yıldırım’ kimliğini güçlendirecekyatırımları hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, “Yıldırım’a yeni sportesisleri kazandırırken mevcut tesislerde de renovasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana; Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Desteği ile Bursa’nın en büyüksporkompleksi olan Naim SüleymanoğluSporKompleksi’ni ve Karapınar Gençlik ve Spor Merkezi’ni hizmete açtık. Mimarsinan Spor Tesisi’ni çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştürdük. Fidyekızık Spor Tesisi’ni sil baştan yeniledik. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’ni de ilçemize değer katacak bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Dönemimiz içerisinde 5 kadın spor merkezi, 8 spor sahasını ilçemize kazandırdık. Devam eden projelerimiz var. Onları da kısa süre içerisinde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Gerçekleştirdiğimiz spor yatırımlarının meyvesini görmek bizleri mutlu ediyor. 2019 yılından bu yana; 10 tesis-17 farklı branşta toplamda 241 bin 222 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. Katıldıkları her müsabakada göğsümüzü kabartan evlatlarımız 3 bin 357 madalya ve 192 kupa kazandı.Yıldırım belediyesi olarak her mahalleye dokunacak, tüm hemşehrilerimize ulaşacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Açılışa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi İsmail Tatlıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, İsmail Tatlıoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Özbağkıran, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Kenan Boduroğulları,İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, Kader ailesi ve sevenleri katıldı.