Yıldırım Belediyesi, daha önce binaların arasından kurtararak gün yüzüne çıkardığı Aşık Yunus Türbesi’nin etrafından çevre düzlenmesi yapıyor.

Yıldırım Belediyesi, daha önce binaların arasından kurtararak gün yüzüne çıkardığı Aşık Yunus Türbesi’nin etrafından çevre düzlenmesi yapıyor.

Yıldırım Belediyesi, apartman boşlukları arasına adeta hapsedilen Aşık Yunus Türbesi’ni gün yüzüne çıkardıktan sonra şimdi Türbenin etrafında çevre düzenlemesi yapıyor. Niyazi Mısri tarafından bulunup, 1700’lü yıllarda Yedekçi Ali Efendi tarafından inşa edilen ve zamanla tahrip olarak günümüze ulaşamayan türbe ve mescitten kalan Âşık Yunus ve beraberindeki önemli isimlerin kabirlerinin bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın önemli değerleri arasında yer alan ancak geçmişte yapılan hatalar nedeniyle bugüne kadar hak ettiği değeri göremeyen Âşık Yunus’un ve beraberindeki isimlerin ebedi istirahatgahlarının, bölgede yapılan yıkımlarla meydana çıkarıldığını ifade ederek “Karamazak Mahallemizde, Yeşil Külliyesi ile Emirsultan Külliyesi arasındaki bir noktada yer alan Emir Sultan Hazretleri’nin dervişi olarak bilinen Sufi Şair Âşık Yunus’un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebiliyordu. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak türbenin etrafını açmak için bir çalışma başlamıştık. Türbeyi ortaya çıkarmak için gerekli kamulaştırmaları yapıp yıkım işlemini tamamladık. Gerekli çevre düzenlemelerini sürdürdüğümüz alandaki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayıp yüzyıllar öncesinden bize seslenen Aşık Yunus’a vefa borcumuzu ödeyeceğiz” dedi.