Vatandaşların konforlu bir yaşam sürdürmesi için hizmet üreten Yıldırım Belediyesi’nin ‘Yol hamlesi’ hızla devam ediyor.

Vatandaşların konforlu bir yaşam sürdürmesi için hizmet üreten Yıldırım Belediyesi’nin ‘Yol hamlesi’ hızla devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda genişletilen ve açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatırken, ilçenin değerine değer katıyor. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde; 2019’dan bu yana 8 bin 277 metre yeni yol Yıldırım’a kazandırılırken, 2022 yılında bin 841 metre yeni yol açıldı.

İlçeyi geleceğe taşıyacak yeni imar yollarıyla ilgili çalışmalarının yanı sıra, mevcut yolların bakım ve asfaltlama işlerini yaparak kentin ihtiyacını giderirken estetiğini de koruyan Yıldırım Belediyesi’nin2022 yılında asfalt yama ve kaplama miktarı 60 bin 579 tona ulaşırken, aynı dönemde Yıldırım’ın cadde ve sokaklarında uygulanan parke alanı 90 bin metrekare, bordür ise 34 bin 750 metre oldu.

“Yıldırım’ı geleceğe taşıyoruz”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’da şehir estetiğine uygun düzenlemeler gerçekleştirirken sokak ve caddelerin modern kimliğe bürünmesi için birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Hizmet alanının genişlemesi ile birlikte taleplerinde çoğaldığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İhtiyaçları karşılayacak yeni yollarla ve ilçede gerçekleştirdiğimiz bakım çalışmalarıyla Yıldırım’ı ulaşımda nefes alan şehir konuma getiriyoruz. İlçemiz en hızlı büyüyen ilçeler arasında. Yıldırım Belediyesi olarak, şehrimizin ulaşım ağına yeni imar yolları ekleyerek trafik sorununun önüne geçiyor vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırıyoruz. Yıldırım’ı geleceğe taşımak bizim görevimiz. Bu sebeple açtığımız yeni imar yolları ile ilçemizin gelişimine büyük katkı sunuyoruz. Öte yandan hemşehrilerimizin yaşamını olumsuz yönde etkilememek için yol bakım ve asfalt çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. Kullandığımız asfaltı kendi tesislerimizde üreterek önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bu tesiste ürettiğimiz asfaltın ihtiyaç fazlasını ise başka belediyelere satarak gelir elde ediyoruz.Tüm imkânlarımızı seferber ederek çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.