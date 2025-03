Yıldırım Belediyesi, İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi (İHH) ile birlikte Ramazan etkinlikleri çerçevesinde yetimler iftarı düzenledi. 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Ramazan’ın dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğuna işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Ramazan’da paylaştığımız iftar ve sahur sofraları, zengin ile fakirin, güçlü ile güçsüzün birlikte oturup gönül birlikteliğinin hazzını yaşadığı paylaşmanın huzurunu hissettiği makamlardır. Bir yetimin ümmeti olan bizler bu anlamlı günde yetim kardeşlerimiz ile birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi. Yıldırım’ın büyük bir aile olduğuna da vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Her zaman, her an ailemizin mutluluğu, huzuru ve refahı için çalıştığımız gibi, her fırsatta büyük ailemizin mümtaz mensuplarıyla bir araya gelip hasbihal ediyoruz. Dertlerimizi tasalarımızı mutluluklarımızı paylaşıyor, daha yaşanabilir bir Yıldırım için birlikte düşünüyor ve üretiyoruz" dedi. Yıldırımda yetimlerle bir sofrada iftar etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Ramazan, mağfiret ayıdır. Temizlenme aklanma, anlama ve anlaşılma ayıdır. Bu manevi iklimin gerekliliklerini yerine getirmek, huzurunu yaşamak ve bunları sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizi bu masa etrafında bir araya getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı kutluyor ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yetimler insanlığın ortak emaneti

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan ise mazlumların yanında olduklarını ifade ederek, yetim çocukları da unutmadıklarını ve onları yalnız bırakmamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. Mazlumların umudu ve sesi olmaya devam edeceklerini kaydeden Kaptan, yetim iftarına ev sahipliği yaptığı için Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.