Yeşil Yıldırım hedefi doğrultusunda yeşil alan ve park sayısında büyük atılım yaparak sosyal donatı alanları oluşturan Yıldırım Belediyesi’nin Şükraniye Mahallesi’ne kazandıracağı Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı’ndaki çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

Yeşil Yıldırım hedefi doğrultusunda yeşil alan ve park sayısında büyük atılım yaparak sosyal donatı alanları oluşturan Yıldırım Belediyesi’nin Şükraniye Mahallesi’ne kazandıracağı Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı’ndaki çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

Yıldırım Belediyesi, mevcut parkların bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırarak vatandaşların nefes almalarını sağlayacak sosyal donatı alanlarını hizmete açmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi’nin Şükraniye Mahallesi’ne kazandıracağı Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı’ndaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Parkın bünyesinde gençler ve çocuklar için bisiklet parkı, özel tasarım oyun aletleri içeren kauçuk oyun alanı ve spor alanı bulunacak. Yeşil alanla birlikte oturma birimleri ve dinlenme alanlarının da olacağı parkta, yürüyüş yolu ve donatı elemanları yer alacak. Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı, Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürdürülen özverili çalışmalar sayesinde Eylül ayında ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak. Parkta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin dinlenmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri adına ilçemize yeni yeşil alanları ve parklar kazandırıyoruz. 7 bin 474 metrekarelik alana yapılacak parkımızı spor yapan vatandaşlarımız ve evlatlarımız çok sevecek. 4 bin 550 metrekaresi yeşil alandan oluşan parkımız, ilçemize değer katacak. Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı’nı kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Hedef daha yeşil Yıldırım

İlçenin çehresini değiştirecek projelerle, sahip olduğu ’yeşil alanları 1,5 milyon metrekare artırma’ hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Yıldırım’ın yeşile açılan kapısı Balaban Mesire Alanı’nı ve Büyükşehir Belediyemiz eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı hizmete açtık. Gökdere Millet Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Büyük mesire alanlarının yanı sıra, geride bıraktığımız 3 yılda çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği 18 yeni parkı ilçemize kazandırırken, 32 parkımızı da sil baştan yeniledik. 3 parkımızda da çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplamda 1,5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız” diye konuştu.