Yıldırım’da trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını arttırmak amacıyla Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Kaymakam Metin Esen’in de katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Yıldırım’da trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını arttırmak amacıyla Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Kaymakam Metin Esen’in de katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını azaltmak amacıyla düzenlenen “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın”, “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” ve “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” kampanyalarının ardından bu yıl da “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” mottosu doğrultusunda “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Bursa Yıldırım Merkez İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanı Jan.Kd.Bnb. Murat Korkmaz, , İlçe Emniyet Müdürü Volkan Şen, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Öz ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Etkinlik doğrultusunda ana güzergâhlar üzerinde ışıksız yaya geçitleri kırmızıya boyanırken, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Yıldırım Merkez İmam Hatip Lisesi’nin önünde bulunan yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Yıldırım Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencileri sürücüleri yaya yollarından geçerken dikkatli olmaları, yayalara saygılı olmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi.