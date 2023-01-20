Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği ‘Türkiye Yüzyılı Konuşmaları’ Konferansı’nın konuğu Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu oldu.

Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği ‘Türkiye Yüzyılı Konuşmaları’ Konferansı’nın konuğu Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu oldu.

Yıldırım Belediyesi Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu’nun katılımıyla ‘Türkiye Yüzyılı Konuşmaları’ konferansını düzenledi.Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Durmayaz, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Genel Sekreteri Fehim Ferik ve vatandaşlar katıldı.

Yeniden şahlanış vizyonu

Türkiye Yüzyılı vizyonunun ülkenin son 20 yirmi yıldaki yükselişini, geldiği noktayı ortaya koyması açısından son derece önemli olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu yıl inşallah Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlangıcında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, önümüze gurur duyacağımız yeni bir vizyon ortaya koydu. Türkiye Yüzyılı vizyonu. Türkiye Yüzyılı; ‘Kökü mazide, dalları atide olan’ bir vizyondur ve yeniden şahlanış vizyonudur” dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Dünya’nın Türkiye’nin aklına ve vicdanına ihtiyacı var. Bilimde, teknolojide, ekonomide, sanatta ve siyasette en ileri ülke olma hedefimizin parolası olan Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzlarında yükselecek. Türkiye Yüzyılı’nda gençlerimizin çalışkanlığına, zekâsına, enerjisine ve yeteneklerine ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu vizyon, evlatlarımızın ellerinde şekillenecek ve gerçeğe dönüşecektir. Geçmişte başarmıştık, yeniden başaracağız” diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı’nın tekrar dünyaya liderlik yapabilme idealinin yüzyılı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu, “Türkiye Yüzyılı’nı hedef olarak ortaya koyuyoruz ama geçmişte biz zaten bunu gerçekleştirdik. Muhteşem bir tarihe sahibiz. Bu anlamda Türkiye yüzyılı tarihteki kadar görkemli bir gelecek vaat ediyor. Dünyanın bugün küresel bir adalete ihtiyacı var. Biz adaleti tecelli etmişiz. Bu şehir Osmanlı’yı rüyasında görmüş ve bu şehirde bir imparator doğmuş. Bu vicdanı yeniden inşa etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.