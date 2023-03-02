Kaçak ve plansız yapılaşmayla mücadelesini sürdüren Yıldırım Belediyesi, bir haftada tarım arazilerinde bulunan 12 kaçak yapıyı yıktı.

Kaçak ve plansız yapılaşmayla mücadelesini sürdüren Yıldırım Belediyesi, bir haftada tarım arazilerinde bulunan 12 kaçak yapıyı yıktı.

Yıldırım Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalar gerçekleştirirken diğer yandan da kaçak yapılaşmayla kararlı mücadelesini sürdürüyor. Şehir merkezinin yanı sıra koruma alanları ve tarım arazileri üzerine de imara aykırı şekilde inşaat yapanlara göz açtırmayan Yıldırım Belediyesi, bir haftada tarım arazilerine izinsiz ve kaçak bir şekilde yapılan 12 binayı yıktı.

Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen hukukî sürelerin ardından yıkılıyor. Yıldırım Belediyesi son olarak Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ve çevik kuvvet ekiplerinin ortak programı dâhiliyle Samanlı Mahallesi’nde bulunan 3 fabrikanın yıkımını gerçekleştirdi. Tüm Yıldırımlıların hakkını ve hukukunu korumak amacıyla kararlı bir yol izlediklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu duruştan asla taviz vermeyeceklerinin altını özellikle çizdi. Kaçak ve imara aykırı yapıların Yıldırım’da yaşayan herkesin hakkına tecavüz olduğunu ifade eden Oktay Yılmaz, “Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla hemşehrilerimizegüvenli, kent estetiği ile uyumlu, sosyal donatı alanlarını bünyesinde barındıran yaşam alanları oluştururken, bu vizyonumuza zarar verecek yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Özellikle tarım arazileri noktasında hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceğiz. Ekiplerimiz geçtiğimiz hafta bu alanlarda yapıldığını tespit ettiğimiz 12 binayı yıktı. Bu mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Hemşehrilerimizden ricamız kendileri, çocuklarının geleceği ve şehrin dokusu için kaçak yapılaşmaya tevessül etmemeleri” dedi.

7 gün 24 saat denetim

Kaçak yapı ve yıkım çalışmalarının tüm ilçeyi kapsayacak şekilde sürdürüldüğünün de altını çizen Başkan Yılmaz, “Kaçak yapı ile mücadelemizi ilçe genelinde sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sadece tarım arazilerine yapılan yapılarla sınırlı değil. Tarım arazilerine yapılan kaçak yapıların yanı sıra imar kanununa aykırı şekilde yapılan yapıların yıkımları konusunda da tavrımız net. Ekiplerimiz denetimler gerçekleştirerek başlatılan hukuki süreç ve kararlar çerçevesinde Yıldırım’ın dört bir yanında yıkımlar gerçekleştiriyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana 625 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirirken 2023 yılının ilk 2 ayında 63 yapıyı yıktık. Yıldırım Belediyesi olarak kaçak yapılaşma ile mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.