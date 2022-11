Yıldırım Belediyesi ağız ve diş sağlığı haftası vesilesiyle ilçedeki anaokullarında düzenlediği ‘Sağlıklı Dişler Mutlu Gülüşler’ etkinliğiyle diş sağlığının önemine dikkat çekti.

Yıldırım Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafındanVakıf, Çınarönü ve Şirinevler Ana Kucağı Merkezlerinde eğitim gören miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Çocuklar, doğru diş fırçalama yöntemleri, ağız ve diş sağlığı, ağız bakımının önemi, diş çürükleri ve tedavisi, diş çürüklerinin yol açtığı hastalıklar konularında bilgilendirildi. 200’e yakın çocuğun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirildiği programlar önümüzdeki haftalarda ilçedeki diğer kreşlerde de gerçekleştirilecek. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların küçük yaşlarda ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç kazanmasının önemine dikkat çekti. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sık sık ağız ve diş sağlığı eğitimleri verilirken ilçe genelinde de sağlık taramaları gerçekleştirildiğini ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Diş sağlığı vücut bütünlüğü açısından büyük öneme sahip. Yıldırım Belediyesi olarak ekiplerimiz, diş sağlığına dikkat çekmek amacıyla Yıldırım’da bulunan anaokullarımızı ziyaret ederek çocuklarımızda farkındalık kazandırıyorlar. Çocuklarımızın eğlenirken öğrendiği bu tarz eğitimleri önemli buluyorum. Bu anlamda gayretle çalışmalar yürüten ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

İstihdamdan eğitime, sosyal destekten sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda insana dokunan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Kentlerin ana unsuru insandır. Bu nedenle hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Yaptığımız her iş, ürettiğimiz her proje ve hizmet ile insanlara dokunmaya, hayatları kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her işin başı sağlık. Yıldırım Belediyesi olarak, sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalar ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye, hastalıklar ortaya çıkmadan önlemeye gayret ediyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli arkadaşlarımız, ilçemizin dört bir yanında önleyici sağlık taramaları gerçekleştiriyor. Yıldırım Belediyesi olarak 69 mahallemizde sağlık alanındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.