Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri, parklarda bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yıldırım Belediyesi, kauçuk zeminli, modern oyun aletleri içeren yeni parkları ilçeye kazandırırken, niteliğini nispeten yitirmiş mevcut parkları da sil baştan yeniliyor. Yoğun kullanımdan yıpranan oyun aletlerini onarıp, zeminde azalan kum alanlara sterilize kum serimi yaparak peyzaj çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, Zümrütevler Şehit Uğur Kural- Erol Topaloğlu, Piremir Cemal Teoman ve Mollaarap Çoban Bey Parkı’nda yenileme çalışmalarına başladı.

Yıldırım belediyesi olarak ilçeye plan dahilinde yeni parklar kazandırırken bir yandan da işlevselliğini nispeten yitiren parkları sil baştan yenilediklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “2019 yılından bu yana çocukların güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerin dinlenip nefes alabileceği 246 bin metrekarelik alandan oluşan 39 yeni parkı ilçeye kazandırırken, 113 bin metrekarelik alandan oluşan 50 parkı da sil baştan yeniledik. Şu anda 3 parkımızda yenileme devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. Geride bıraktığımız 5 yılda Yıldırım’a 1,5 milyon metrekare aktif yeşil alan kazandırmıştık. Bu dönemde Yıldırım’ın yeşil kimliğine katkı sağlayacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek ve bizleri geleceğin Yıldırım’ına bir adım daha yaklaştıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.