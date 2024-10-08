Yıldırım Belediyesi’nin, geleneksel Türk okçuluğunun köklü geleneğini yaşatmak ve genç yeteneklere fırsatlar sunmak amacıyla gerçekleştirdiği okçuluk kursu kapsamında yeni dönem eğitimleri başladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Yunus Emre Spor Kompleksi’nde ‘Temel Türk Okçuluğu’ eğitimi veriyor. Kış Spor Okulları kapsamında 1 aylık periyotlarda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle Yıldırımlı çocuklar eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşıyor. Hedefi tam 12’den vurmak için odaklanma, dikkat ve okçulukla ilgili eğitimler alan çocuklar, Yıldırım Belediyesi’nce verilen kurslardan memnun ayrılıyor.

Çocuklara tarih bilinci aşılayabilmek amacıyla geleneksel spor dallarında kurslar açtıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocukların gelişim evresinde oldukça önemli bir yere sahip olan okçuluk, dengeyi, motivasyonu, özgüveni arttırır ve ciğerleri geliştirir. Okçuluğa gelişim çağında başlayan çocuklarımızın yaşıtlarına göre daha uzun boylu olduğunu görmekteyiz. Yıldırım’da 7’den 70’e her yaştan vatandaşımızı sporla buluşturabilmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.