Bursa’da periyodik olarak şehrin farklı noktalarında bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerini sürdüren BUSKİ, Yıldırım İlçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’nde mazgal ve ızgara temizlik çalışmalarını tamamladı.

Bursa’da periyodik olarak şehrin farklı noktalarında bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerini sürdüren BUSKİ, Yıldırım İlçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’nde mazgal ve ızgara temizlik çalışmalarını tamamladı.

Kamu kurumu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle altyapıdan çevre yatırımlarına kadar birçok alanda projelerini sürdüren BUSKİ, periyodik olarak gerçekleştirdiği mazgal ve ızgara temizlikleriyle şehre daha temiz altyapı hizmeti sunuyor. BUSKİ’nin gerçekleştirdiği temizlik çalışması ile Yıldırım Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’nde mazgal demirleri kaldırılarak, biriken izmarit, çöp, kargı ve atıklar tek tek temizlendi.

Yağışlı mevsimler gelmeden tedbirini alan BUSKİ, oluşabilecek muhtemel tıkanıkların da önüne geçmiş oldu. Şehrin her noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre çalışan BUSKİ ekipleri, önümüzdeki dönemde de şehrin farklı noktalarında ızgara ve mazgal temizliklerine devam edecek.