Bursa’nın Yıldırım Belediyesi, ilçeyi etkisi altına kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’nın Yıldırım Belediyesi, ilçeyi etkisi altına kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, İlçede devam eden kar yağışı kar ve buzlanmanın Yıldırımlıların hayatını olumsuz etkilememesi ve özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için teyakkuza geçti. Sokak, hastane, okul, ibadethane ve kamu kurumlarının çevresinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, Yıldırım İletişim Merkezi’ne vatandaştan gelen taleplere de anında müdahale ediyor. Yıldırım Belediyesi, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için 2 greyder, 5 adet kepçe küreme, 6 tuzlama aracı, 3 tuz yükleme iş makinesi, 12 açık kasa kamyonet, 10 mini kamyonet ve 162 personel ile teyakkuzda bekliyor.

Yıldırım’da kış aylarının vatandaşları mağdur etmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kar yağışı ile buzlanma sonrasında olumsuzlukların yaşanmaması, hemşerilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım’ın daha ulaşılabilir olması amacıyla kar ile mücadele çalışmalarımız 7 gün 24 saat devam edecek. Vatandaşlarımız kış mevsimi süresince muhtemel kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumları Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi’nin 444 16 02 numaralı telefonuna iletebilirler. Yıldırım’da hemşerilerimizin rahatı ve güvenliği için çalışıyoruz” dedi.