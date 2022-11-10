Yıldırım Belediyesi, gençlerin akademik anlamda gelişimine katkı sağlamak amacıyla ilçedeki okullarda nitelikli eğitimlere devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, gençlerin akademik anlamda gelişimine katkı sağlamak amacıyla ilçedeki okullarda nitelikli eğitimlere devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Değirmen Gençlik Hareketi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Kritik ve Analitik Düşünme Topluluğu ve Sosyal Çalışmalar Topluluğu iş birliği ile ‘Türkiye’de İslamofobi’ konulu bir konferans düzenledi. BTÜ Yıldırım Bayezid Yerleşkesinde gerçekleşen konferansın konuğu Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı oldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerin nitelikli eğitim programlarına katılımını önemsediğini söyledi. Başkan Yılmaz, Yıldırım’da sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yeni bir medeniyeti inşa etmek için öncelikle mevcut durumu güzel bir şekilde idrak etmek gerekiyor. Hem kendi bölgemizdeki yaşananların dününü, bugününü, yarınını hem de dünya ölçeğindeki yaşanan mevcut durumu doğru okumalıyız” dedi.

Uzun süreden beri Türkiye ve Avrupa’da İslamofobi meselesi üzerine çalıştıklarını ifade eden Doç. Dr. Enes Bayraklı uzun çalışmalar sonucu bu alana dair önemli bir raporu çıkardıklarını belirtti. İslam düşmanlığı ya da Müslümanlık karşıtı ırkçılık olarak adlandırılan İslamofobi’nin sadece Batı toplumlarına ait bir mesele olmadığını dile getiren Doç. Dr. Bayraklı, bu problemin Müslüman toplumlarda da görüldüğünü dile getirdi. Hatta Müslüman toplumlarda daha radikal İslamofobik eğilimlerle karşılaşıldığını aktaran Doç. Dr. Bayraklı Pakistan, Malezya, Mısır gibi Müslüman toplumlarda da bu kavramın kökenlerinin bulunduğunu ifade etti. Türkiye’de bu sorunun kökenlerine inebilmek için akademide yeterli sayıda ders açılmalı diyen Bayraklı, bu konu ile ilgili Türkçe literatürün oluşturulması gerektiğinin de altını çizdi. Program sonunda Doç. Dr. Bayraklı katılımcılara ‘Türkiye’de İslamofabi’ kitabını imzaladı.