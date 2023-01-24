Yıldırım Belediyesi Değirmen Gençlik gönüllülerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ziyaretinde gerçekleştirilen uygulamalı afet eğitimi nefes kesti.

Yıldırım Belediyesi Değirmen Gençlik gönüllülerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ziyaretinde gerçekleştirilen uygulamalı afet eğitimi nefes kesti.

Yıldırım Belediyesi Değirmen Gençlik gönüllüleri, İl Afet ve DurumMüdürlüğü’nü ziyaret edip temel afet bilinci ve ilk yardım eğitimi aldı. Gençler, afet öncesinde ve anında alınacak tedbirler, afet sırasında doğru davranış şekli ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Eğitim sonrasında gerçekleştirilen simülasyon katılımcılardan tam not aldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Deprem hayatımızın bir gerçeği. Bunun için Yıldırım Belediyesi olarak depreme karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayat kurtardığını biliyor, bu minvalde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.