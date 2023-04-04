Yıldırım Belediyesi, ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçede faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimlerini artırdı.

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, fırın denetimlerini arttırdı. İlçe genelinde fırınları mercek altına alan ekipler, hijyen, tezgâh, fırın, imalathane ve ekmek gramaj kontrolü gerçekleştiriyor. Ekipler, Denetim sonucunda eksiklik gördükleri işletmeler hakkında yasal işlem yapılmak üzere tespit tutanakları düzenliyor. Vatandaşların mağdur edilmemesi adına denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçe genelinde ürünlerin gramajlarını, imalathane ve çalışanların temizliğini periyodik şekilde denetime tabi tutuyoruz. Halkın sağlığını korumak ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak önceliğimizdir” dedi.