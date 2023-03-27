‘Ramazan Birlikte Güzel’ sloganıyla kültür ve sanat alanında usta isimleri vatandaşla buluşturan Yıldırım Belediyesi, Şair Dursun Ali Erzincanlı’yı Yıldırım’da misafir etti.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rüştü Maviçiçek, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Servet Kaynar ve Muhammed Ali Bakır, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Sevenleriyle buluşan Dursun Ali Erzincanlı, okuduğu şiirlerle ve naatlarla izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Kültür, sanat ve medeniyet kenti Yıldırım’ı her geçen gün yaptıkları çalışmalarla ileriye taşımaya gayret ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ramazan ayının manevi havasını, güzelliklerini hem ilçemizde hem de deprem bölgesinde yaşatmak için de gayret ediyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca birbirinden güzel programlar hazırladık. Bir ay boyunca söyleşiler, konserler, tiyatrolar, meddah gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunu gibi etkinliklerle; her yaştan hemşehrimize dokunacağız. Bu kutsal ayda manevi duygularımızı üst seviyelere çıkaracak etkinliklerimizle, toplumsal birlikteliğe katkı sağlamaya çalışıyoruz.Tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Erzincanlı, Yıldırımlılarla buluştuğu için büyük mutluluk duyduğunu ifade edip kendilerini Yıldırım’da misafir eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Program sonunda Başkan Yılmaz, sevilen sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.