Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gerçekleştirdikleri imar plan uygulamaları ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutları yıkarak yerine; modern, güvenli, sağlıklı konutlar inşa ettiklerini ifade etti.

Muhtemel depremden Yıldırım’ın en az zararla çıkması için kentsel dönüşüm projelerine hız veren Yıldırım Belediyesi, ilçenin 26 farklı noktasında kamu ve özel sektör eliyle kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyor. Göreve geldiği 2019 yılından bu yana ilçeyi adeta bir şantiye alanına çeviren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öncelikle gerçekleştirdikleri imar plan ve uygulamaları ile güvensiz yapı stoğunun yenilenmesi ve yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasını sağladı ve on binlerce hak sahibini yeni tapularına kavuşturdu. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin 26 farklı noktasında yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaklaşık 7 bin konut ve 820 iş yeri ürettiklerini söyledi.

Yıldırım’da sessiz devrim

Yıllardır devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarından istenilen sonuçların alınamamasının merkezinde imar ve planlama ile ilgili problemlerin yer aldığını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “İmar uygulama planlarına kalıcı çözüm getirerek Yıldırım’da hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Bu minvalde imar uygulamalarımıza başlayarak, binlerce hak sahibine tapularını teslim ettik. Kısa süre içerisinde bu rakamı 40 bine çıkaracağız. Mülkiyet problemini ortadan kaldıran, özellikle ilçemizin riskli alanda yeni ve güvenli yaşamın önünü açan imar ve plan uygulamaları bu şehir için adeta sessiz bir devrimdir. Bu uygulamalar ile 68 bin metrekare spor alanın, 36 bin metrekare sağlık alanını, 680 bin metrekare yeşil alanını, 93 bin metrekare sosyal ve kültürel alanı, 78 bin metrekare cami alanını ve 250 bin metrekare okul alanını bedelsiz olarak ilçemize kazandırdık” diye konuştu.

Yıldırım’da 3 bin 100 hektar planlanabilir alan olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “5 yıllık yönetim dönemimiz içerisinde planlanabilir alanda yüzde 27 oranında tapu yenilemesi yaparak hak sahiplerine imar parseli tapularını teslim ettik. Yine imar uygulaması ve düzenlemesi yaptığımız bölgelerde kaçak yapılaşma önceki dönemlere göre ciddi oranda azalıyor. Vatandaşlarımız doğru projeleri gördükçe, dönüşüme olan inançları arttıkça kaçak yapılaşmadan uzaklaşıyor. Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri’nde buna yakından şahitlik ediyoruz” dedi.

‘’Yaşamı dönüştürüyoruz’’

Yıldırım’ı dönüştürmeye kararlı olduklarını aktaran Başkan Yılmaz, “Bizim ihtiyacımız olan eski binaları yıkıp yerlerine yenilerini yapmak değil. Değişen hayat şartları ve artan yaşam standartları ile birlikte insanlarımızın ihtiyaçları, beklentileri de değişti. 20 yıl önce belki böyle bir durum yoktu ama bugün yaptığınız her konut her daire için bir otopark alanı planlamak neredeyse zorunlu hale geldi. Kentsel dönüşümü planlarken, yeşil alanların, sosyal donatı alanların, geniş ulaşım arterlerinin sadece bugünün değil yarınların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılması elzem hale geldi. Güvensiz, sosyal alanları ve ulaşım aksları yetersiz bölgelerimizi, güvenli konutlar, yaşam standartları yüksek, ulaşım ağı gelişmiş, ortak kullanım alanları ile desteklenmiş yaşam alanlarına dönüştürüyoruz” sözlerini kaydetti.

Hedef:30 bin konut

Yılmaz, özel sektör, özel sektör-kamu yatırım ortaklığı ile veya kamu destekli özel sektör yöntemleriyle gerçekleştirilen dönüşüm hamlesinde temel önceliklerinin ‘gönüllülük’ olduğunu vurgulayarak, “Yıldırım Belediyesi olarak kadim ilçemizin 11 noktasında bizim yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları mevcut. Özel sektöre verdiğimiz destekle 11 farklı noktada katlar hızla yükselmeye devam ediyor. Toplamda ilçe sınırlarımızda yaklaşık 500 bin metrekare alanda kamunun da desteklediği çalışmalarla 26 kentsel dönüşüm projemiz var. Yıldırım gibi büyük bir kentte kentsel dönüşüm çalışmalarının yalnızca belediye eliyle yürütülmesi pek mümkün değil. Hemşehrilerimizin ve özel sektörün dönüşüm çalışmalarına katılması büyük önem arz ediyor. Kamuyla, özel sektör eliyle ve hemşehrilerimizin desteğiyle kentsel dönüşüm projelerimizi yalnızca bu projelerle değil, gönüllülük ile tüm ilçemizde gerçekleştireceğiz. İnşallah bu dönem içerisinde Yıldırım’da 30 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yıldırım’ı yıkarak güzelleştiriyoruz. Yıldırım için büyük hedef, büyük değişim, büyük dönüşüm diyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz” dedi.

Güneş görmeyen sokaklar olmayacak

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de kentsel dönüşümün doğru anlaşılıp doğru planlanmasının önemine vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Bizim ihtiyacımız olan eski binaları yıkıp yerlerine yenilerini yapmak değil. Değişen hayat şartları ve artan yaşam standartları ile birlikte insanlarımızın ihtiyaçları, beklentileri de değişti. 20 yıl önce belki böyle bir durum yoktu ama bugün yaptığınız her konut her daire için bir otopark alanı planlamak neredeyse zorunlu hale geldi. Kentsel dönüşümü planlarken, yeşil alanların, sosyal donatı alanların, geniş ulaşım arterlerinin sadece bugünün değil yarınların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılması elzem hale geldi. Mesela 100 bin metrekare alan üzerine projelendirdiğimiz Mevlâna Kentsel dönüşüm projemizin sadece 60 bin metrekarelik bölümü konut alanı iken 40 bin metrekarelik kısmı ise ortak kullanım alanlarından oluşuyor. 13 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiğimiz Çınarönü Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 7 bin metrekarelik alanı yeşil alan ve sosyal donatı alanından oluşmakta. Yine 20 bin metrekarelik alanda uygulayacağımız Davutkadı Kentsel Dönüşüm projemizin 3 bin metrekarelik kısmı yeşil alandan oluşacak. İnsanlarımızı yüksek katlı konforsuz, sosyal donatı alanları yetersiz, dar ve güneş görmeyen 7-8 metrelik sokaklara mahkûm edecek projelere ve yapılaşmaya kesinlikle tolerans göstermeyeceğiz. Biz binaları değil yaşamı dönüştürüyoruz” dedi.