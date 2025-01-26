Yıldırım Belediyesi ve Mirasımız Kudüs Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ’Direnişten Dirilişe Kudüs’ programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mescid-i Aksa Müezzini Adil Al-Kadmani’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın Kudüs temalı konuşmasıyla devam etti. Konuşmaların ardından Kum Sanatçısı Veysel Çelik Demir’in hayal gücünü kumla birleştirdiği program, Kudüs ziyareti çekilişi ve hediye takdimi gerçekleşti. Bursa İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Kudüs, bizim en büyük payemiz, Müslümanların onurudur. İçindePeygamber Efendimizin, yeryüzünde ziyaret edilmesini, hayır yapılmasını teşvik ettiği en önemli üç mescitten biri olan Mescid-i Aksa bulunmaktadır. Resûlullah’ın miraca çıktığı bu mübarek belde, yolundan giden Müslümanların bütün benliğiyle kenetlenmesine vesile olmaktadır" dedi.

DİB Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ise, "Kudüs yeryüzündeki huzurun ölçüsüdür. Kudüs’te adalet varsa yeryüzünde adalet olacaktır. Mescid-i Aksa esir ise hiçbir mümin özgür değildir. Bugün yaşanan soykırımın arka planına baktığımızda iki temel neden var. Sapkın bir inanç ve kirli bir siyaset. Yeryüzünün yeniden adalet ve merhamet ekseninde yaşaması için Müslümanların yeni bir medeniyeti inşa etmesi lazım. Bu davanın Müslümanların vahdetine, ittifakına vesile olabilecek bir yönü var. Bir emanet olarak bu davayı nesillerimize anlatmalıyız" diye konuştu.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan organizasyona Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Mirasımız Derneği Bursa İl Temsilcisi Avni Günaydın ve vatandaşlar katıldı.