Yıldırım Belediyesi, ilçedeki vatandaşlara yönelik ‘Dijital Pazarlama Eğitimi’ düzenliyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki vatandaşlara yönelik ‘Dijital Pazarlama Eğitimi’ düzenliyor.

Yıldırım Belediyesi, fertlerin çeşitli dijital mecralarda kendi ürünlerini etkili şekilde pazarlamalarına katkı sunmak ve dijital pazarlama konusunda farkındalık kazandırmak için ‘Dijital Pazarlama Eğitimi’ düzenliyor. Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde haftanın 3 günü verilecek eğitim ile katılımcılar, sosyal medyadan ve e-ticaret mecralarından satış yapma ve dijital pazarlama alanında kendilerini geliştirebilme imkânı bulacak. Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar, Yıldırım Belediyesi web sitesinden online başvuru yapabilir.

Gelişen teknoloji ile birlikte e-ticaret ve dijital pazarlamanın ekonomik faaliyetlerdeki yerinin her geçen gün arttığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu alanda kariyer planı yapan ve bu mecrada yer almak isteyen hemşerilerimizin gelişimine katkı sağlamak ve onlar yeni ufuklar açmak için düzenlediğimiz eğitimlerimiz ile farkındalık oluşturuyoruz” dedi.