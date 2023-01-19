Yıldırım Belediyesi’nin iyilik gönüllüleri Değirmen Gençlik ekibi, Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan yerleşkesi kütüphanesinde final sınavlarına çalışan öğrencileri düşünerek “Yoğun Çalışma Temponuza Tatlı Bir Mola” sloganıyla ders çalışan gençlere salep ve çikolata ikramında bulundu. Ders çalışmaya ufak bir mola verip saleplerini içen öğrenciler, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ve Değirmen Gençlik Hareketi gönüllülerine teşekkür etti.

Yıldırım Belediyesi’nin iyilik gönüllüleri Değirmen Gençlik ekibi, Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan yerleşkesi kütüphanesinde final sınavlarına çalışan öğrencileri düşünerek “Yoğun Çalışma Temponuza Tatlı Bir Mola” sloganıyla ders çalışan gençlere salep ve çikolata ikramında bulundu. Ders çalışmaya ufak bir mola verip saleplerini içen öğrenciler, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ve Değirmen Gençlik Hareketi gönüllülerine teşekkür etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gönüllü gençlerin “İyilik İçin Harekete Geç” sloganıyla ilçeye dair sosyal sorumluluk projeleri ürettiklerini belirtti. Değirmen Gençlik projesi ile gençlerin Yıldırım’da daha çok söz sahibi olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım ilçemizde bugüne kadar geleceğimiz olan gençlerimiz ile birçok projeyi hayata geçirdik. Gençlerimizin enerjileri ve fikirleriyle Yıldırım’ın dört bir yanında iyiliği ve güzelliği yaymaya gayret ediyoruz. Yıldırım için harekete geçmek isteyen ve ilçeye dair fikirleri olan tüm gençlerimizi Değirmen Gençlik ekibimize katılmaya ve iyilik için harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.