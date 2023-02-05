Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) tüm hızıyla devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) tüm hızıyla devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Meslek ve Sanat Eğitim kursları çerçevesinde "Deri Tasarımı" branşı ile deri modasının inceliklerini meraklılarına öğretiyor. Deri tasarımı kursiyerleri, aldıkları eğitim ile çanta ve elbise gibi kişiye özel tasarımlar ortaya çıkarıyorlar. Derinin işlenerek yapıldığı şık tasarımlar, kalitesi ile göz dolduruyor. Barış Manço Kültür Merkezi’nde haftanın 2 günü verilen derslerde, işlenmiş gerçek sığır derisi üzerine özel çivi uçlarıyla ‘Craft’ adı verilen malzemelerle dövülerek şekil verilen ürünler alıcılarına sunulmak için hazırlanıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise YIL-MEK’te 105 branşta binlerce kişiye hizmet verdiklerinin altını çizdi. Başkan Oktay Yılmaz, “Unutulmaya yüz tutmuş ve geleneksel sanatlar eğitimi, müzik eğitimleri, dil eğitimleri, el sanatları ve hobi eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri, ve bilgisayar teknolojileri kategorilerinde toplamda 105 branşta eğitim verdiğimiz YIL-MEK, her dönem vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Yıldırım Belediyesi olarak, elimizden geldiğince gücümüz yettiğince kadınlarımızın sosyalleşebileceği ve kendilerine artı değer katabileceği mekânlarımızın sayısını artıracağız” dedi.