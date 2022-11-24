Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Keloğlan Masallar Ülkesi’ çocuk tiyatrosu, Yıldırımlı minikleri kahkahaya boğdu.

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Keloğlan Masallar Ülkesi’ çocuk tiyatrosu, Yıldırımlı minikleri kahkahaya boğdu.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Keloğlan Masallar Ülkesi’ adlı çocuk oyunu, Adile Naşit Tiyatrosu’nda yüzlerce miniği ağırladı. 5 seans şeklinde gerçekleştirilen ve minikleri zaman zaman kahkahaya oyun seyircilerden büyük alkış topladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların eğlenirken öğrenmeleri için tiyatro oyunları düzenlediklerini belirtti.

Yıldırım’da sık sık çocuk tiyatroları organize ettiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Miniklerimize tiyatro sevgisini aşılamak için çocuk oyunlarıyla buluşturuyoruz. Yıldırım’ın geleceği olan çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.