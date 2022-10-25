Yıldırım Belediyesi’nin hayata geçirdiği Adım Adım İslam Dünyası programı, Araştırmacı Yazar Taha Kılınç’ın Bilâd-üş Şam anlatımıyla başladı.

Yıldırım Belediyesi’nin hayata geçirdiği Adım Adım İslam Dünyası programı, Araştırmacı Yazar Taha Kılınç’ın Bilâd-üş Şam anlatımıyla başladı.

Yıldırım Belediyesi’nin, İslam’ın tarihteki önemli şehirlerinin anlatıldığı Adım Adım İslam Dünyası programının ilk dersi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katıldı. Araştırmacı Yazar Taha Kılınç’ın anlatımıyla başlayan İslam Dünyası seminerlerinin ilk dersinde Bilâd-üş Şam üzerine konuşuldu. Toplamda 5 hafta sürecek ve İslam coğrafyasınınönemli bölgelerinin sosyolojik, tarihi ve siyasal durumunun işleneceği eğitim serisinde önümüzdeki haftalarda Asya, Kuzey Afrika, Endülüs ve Balkanlar’ üzerinde durulacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, merhamet ve sevgi medeniyetini yaşatmak, gençleri gönül coğrafyalarıyla buluşturmak ve aradaki güçlü bağı gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla coğrafya okumaları gerçekleştirdiklerini söyledi.BaşkanYılmaz, tarih şehri Yıldırım’da kültürel faaliyetlere önem verdiklerini kaydederek, şunları ifade etti:

“Geçtiğimiz yıl konuğumuz Araştırmacı Yazar Taha Kılınç’ın katılımıyla, hemşehrilerimizde Kudüs ile ilgili farkındalığın artırılması ve bölgede yaşanan olayların tarihsel, dini, politik ve sosyolojik açıdan değerlendirilmesi amacıyla Beyt-i Makdis Akademisi’ni düzenlemiştik. Yine geçtiğimiz aylarda Balkan coğrafyasının sosyolojik, tarihi ve siyasal durumunu ele aldığımız Balkan Şehirleri Akademisi’nde de birbirinden kıymetli hocalarımızı ilçemizde ağırladık, katılımcılarımızla buluşturduk. Bu dönemde de düzenlediğimiz ‘Adım Adım İslam Dünyası’ programı ile İslam coğrafyasının önemli merkezlerinden olan Biladü’ş Şam, Asya, Kuzey Afrika, Endülüs ve Balkanlar’ı Taha Kılınç hocamızdan dinleyeceğiz. Son 100 yılda yaşananlar dünyanın yeni bir perspektife ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Dünya nüfusunun yüzde 25’ini Müslümanlar oluşturuyor. Petrolün 3’te 2’si İslam ülkelerinin elinde. Buna karşılık dünya ekonomisinin maalesef yüzde 8’i sadece Müslümanların elinde. Yüzde 25’lik bir nüfus, yüzde 65’lik bir enerji sahipliği ancak yüzde 8’lik bir ekonomik güç. İnşallah köklü medeniyetimizden aldığımız değerlerle yeniden inşa edeceğimiz yapı ile ekonomik gücümüzü de düzelterek değişen dünyada merhamet medeniyetimizi selam medeniyetimizi inşa etmiş olacağız.”

İnsanı önceleyen projeler

Dünyanın da medeniyetin de ana unsurunun insan olduğunu aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Kentin dönüşümü ile ilgili, fiziki mekanların kazandırılması ile ilgili her zaman diyoruz ki, kentin ana unsuru beton binalar değil insanın kendisidir. Ha keza dünya için de bu geçerlidir. Medeniyetin ana unsuru hiçbir zaman teknolojik gelişmeler olmamıştır, fikir dünyası ve dünya tasavvuru olmuştur. İnsanın kendisi olmuştur. İnşallah yeni dünyayı hep birlikte inşa edeceğimiz, köklerimizle buluşmamıza vesile olacak güzel bir program olması diliyorum” diye konuştu. Program sonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, konuk Taha Kılınç ile birlikte önümüzdeki günlerde açılacak Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ni gezdi.