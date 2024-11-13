Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede 30 bin konutu dönüştürme hedefine emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, "Biz sessiz devrim yaptık. İlçenin plan ve mülkiyet meselesini çözüyoruz. Geçen dönem ilçenin 3’te birini planladık. Bu dönemde de 3’te birini planlayacağız. Sadece bina yıkıp yerine bina yapmıyor, sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Yavuzselim’den Şirinevler’e kadar Ankara yolunun altında çok önemli projeler yaptık. Şimdi Gökdere’den Mimar Sinan’a kadar yoğunlaşacağız. Dönüşümleri bu dönem özel sektöre destek vererek uyguluyoruz. İşleri hızlandırmak için özel sektörü güçlendirip, teşvik edip, ekonomik desteklerle Yıldırım’ı daha yaşanabilir hale getireceğiz" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen “BGC Başkanlarla Yüz Yüze” programına konuk oldu.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, BGC Yönetim Kurulu üyelerinin Bursa ve ülke gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede kentsel dönüşüme büyük önem verdiğini vurgulayarak, “Yıldırım ilçemizde kentsel dönüşümü betonlaşarak değil, parklar, spor tesisleri, kütüphaneler gibi sosyal ve kültürel alanlar yaparak gerçekleştiriyoruz” dedi.

Basın Kültür Sarayı BGC Nilüfer Sahnesi’nde gerçekleşen BGC Başkanlarla Yüz Yüze programının açılışını yapan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Başkan Oktay Yılmaz’ın Bursalılar tarafından yakından tanındığını, ama tanımayanlar için kendini tanıtmasını istedi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şunları söyledi;

“1977 yılında Erzurum’da doğdum, 1982 yılında ailemle birlikte Bursa’ya gelerek yerleştik. Yıldırım’da büyüdüm. Duaçınarı Mahallesi’nde büyüdüm. Babam ve amcamla birlikte esnaflık yaptım, ayakkabı boyadım, simit sattım, çay dağıttım. Dokuma tezgahlarında çalıştım. Süthaneden akşamları süt alırdık, sabah çay ocağımızda kaynatıp satardım.

Bursa İmam Hatip Lisesi’ni, ardından Kırıkkale Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nü bitirdim.

Üniversite eğitiminden sonra makine mühendisi olarak iş hayatına atıldım. Bir süre bir fabrikada çalıştıktan sonra ayrıldım ve bir arkadaşımla birlikte kendi işimizi kurduk. Kendi firmamızda uzun yıllar boyunca Bursa için katma değer ürettik, halen de devam ediyoruz.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldım. Mimar Mühendisler Grubu, Makine Mühendisleri Odası Birlik Platformu, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu, Bursa İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği’nde görevler yaptım.

2006 yılında AK Parti’de aktif siyasete başladım. Osmangazi İlçe Teşkilatı’nda 3 dönem İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdikten sonra, Osmangazi ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptım.

17 Aralık 2017 tarihinde AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı’na seçildim, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise AK Parti’den Yıldırım Belediye Başkanlığı’na seçildim. Bu yıl yapılan seçimlerde de vatandaşımızın teveccühü ile aynı göreve yeniden seçildim. Evliyim ve 3 çocuk babasıyım.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yaşamını özetlemesinin ardından, BGC Başkanlarla Yüz Yüze programının soru cevap bölümü şöyle devam etti:

Nuri Kolaylı (Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı): Sayın başkan, Yıldırım Belediyesi’nde geçtiğimiz dönem gerçekleştirdiğiniz ve sizi gururlandıran en önemli hizmetiniz olarak hangi çalışmanızı görüyorsunuz?

Yıldırım’da kütüphaneler ilgi görüyor

Oktay Yılmaz: Hayata çok yönlü bakıyorum. Belediye hizmetlerinin de çok yönlü olmasına önem verdim. Kentsel dönüşüm projelerine çok yönlü bakarak, doğru işler yaptık. Kentsel dönüşümün nasıl olacağı konusunda halka güven veren projeleri gerçekleştirdik.

Kütüphaneler açtık. Halen 3 kütüphanemiz ilçemizde hizmet veriyor. Yakında 4. kütüphanemizi hizmete açacağız. Göreve geldiğimde belediyeye ait kütüphane yoktu. Şimdi 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphanemiz var. Şu an 65 bin üyesi olan kütüphanemiz var.

Kütüphanelerimiz o kadar yoğun ki, gençlerimiz randevu ile yer bulabiliyor. Gece gündüz hizmet veriyoruz. Gençlere hizmet etmekten büyük heyecan duyuyorum.

Enhar Güneş (BGC Yönetim Kurulu Üyesi, sosyaltv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni): İki sorum olacak. Birincisi; Yıldırım ilçesinde yeni kentsel dönüşüm planlaması var mı? İkinci sorum da Büyükşehir Belediyesi ile ilişkileriniz nasıl? Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi ile Yıldırım Belediyesi’nde hep aynı partili belediye başkanları görev yaptı. İlk defa farklı partilerin belediye başkanları görev yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ile farklı partide olmanızı dezavantajlı bir gelişme olarak görüyor musunuz?

“Bursa’nın çıkarları önemli”

Oktay Yılmaz: Büyükşehir Belediye Başkanı ile aynı partiden bile olsak görüş ayrılıkları yaşanabiliyor. Bu da çok doğal. Ben belediye hizmetlerine iş odaklı bakıyorum. Geçen dönem bir sıkıntı yaşamadım. Bu dönemde de henüz hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yıldırım Belediye Başkanı olmamın yanında, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup başkanıyım. Konu Bursa’nın ve Bursalıların çıkarları olduğu zaman parti ayrımı olmaksızın tüm meclis üyelerimizin konulara olumlu yaklaşacağını düşünüyorum.

İlk sorunuza gelecek olursak; Kentsel dönüşümde “tarla tapuları olan” yerler var. Bunları çözmek kelimenin tam anlamıyla “sessiz devrim” niteliğindedir. Bu gibi sorunları çözmek, kentsel dönüşümün en önemli aşamalarından birisi. Geçtiğimiz çalışma dönemimizde Yıldırım’ın 3’de birinde planlama çalışması yaptık. Şimdi ikinci etabını yapıyoruz. Yıldırımın 3’de birini daha bu çalışma dönemimizde planlayacağız.

Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tek bir model üzerinden sürdürmüyoruz. Tek model değil, yerine göre kentsel dönüşüm yapıyoruz. Sadece bina yıkıp bina yapmıyoruz. Sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Yavuzselim’den Şirinevler’e kadar Ankara yolunun altında çok önemli projeler gerçekleştirdik. Bu dönem Gökdere Bulvarı’ndan Mimar Sinan’a kadar olan bölgede yoğunlaşacağız.

Kentsel dönüşümde planlama ve imar adımlarını attıktan sonra inşaatların başlamasına izin veriyoruz. Bu kapsamda Mollarap’ta “taşıma modelini” uyguladık. Toprak kayması yaşanıyordu. Bu nedenle yerinde kentsel dönüşüm yapmadık. Mimarsinan’da ise kat karşılığı kentsel dönüşüm modelini uyguladık.

“Kentsel dönüşümde özel sektör desteklenecek"

Yeni dönemde “özel sektöre destek vererek” farklı bir kentsel dönüşüm modelini daha uygulamaya koyuyoruz. İşleri hızlandırmak için özel sektörün elini güçlendirerek, teşvik ederek, yeri geldiğinde ekonomik destek vererek 30 bin konut üretme hedefimiz var. Özel sektörün önünü açacak uygulamalar yapacağız.

Belediye olarak hem emsal artışı verebiliyoruz hem de farklı yöntemlerle destek oluyoruz. Bitişik nizam kaçak yapılardan, çağdaş konutlara geçiş yapmayı hedefliyoruz. Millet Mahallesinde yeni bir çalışmamız olacak.

Ahmet Emin Yılmaz: (BGC Başkan Vekili, OLAY Gazetesi Köşe Yazarı) Kentsel dönüşüm çalışmalarınızın yanı sıra, sosyal dönüşümü nasıl sağlayacağınızı sormak istiyorum. Yıldırım, Nilüfer ilçesi gibi bütüncül değil, karmaşık bir ilçe. Farklı farklı yapıların, insanların yer aldığı mahalleler var. İşçi yoğunluklu bir yerleşim. Sosyal dönüşümü nasıl sağlayacaksınız?

Sosyal hayata belediye olarak katkı sunuyoruz

Oktay Yılmaz: Kent ve insanı birbirinden ayırmak mümkün değil. Sosyal dönüşüm, kentsel dönüşüm kadar önemli. Hatta daha öncelikli. Sosyal dönüşüm, kentte yaşayan insanlara huzur veren ortamlar sağlamak anlamına geliyor.

Yıldırım’da sosyal dönüşümü sağlamak için ilk olarak çocuklarımıza ve gençlere önem verdik.

Yıldırım ilçemize bugüne kadar 1 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Parklar, Millet Bahçeleri, kütüphaneler, spor tesisleri yaptık.

20’nin üzerinde spor tesissi kazandırdık halkımıza. Yaz okulunda 40 binden fazla çocuğumuza spor eğitimi verdik. Yüzme, karate, halter, futbol gibi eğitimler vererek gençlerimizde ve çocuklarımızda takım ruhunun gelişmesini hedefledik. Hem takım sporlarına hem de bireysel sporlara destek veriyoruz.

Özetleyecek olursak; sosyal dönüşümü hem mekânsal anlamda yatırım yaparak hem de sosyalleşme çalışmalarına öncülük ederek, insanlara hizmet eden mekanlar yaparak gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Aynı hedef doğrultusunda kadınlarımızın meslek edinebileceği kurslar açıyoruz. Yıldırım İstihdam Merkezini kurduk ve kadınlarımızı iş yaşamına hazırladık. Kadın kooperatifleri kurduk. Kadınlarımıza da, gençlerimiz ve çocuklarımız gibi her türlü desteği veriyoruz. Halen 14 kadın kooperatifiz var. Diğer ilçelerimizden de gelen kadınlarımız var. Kadınlarımızın hem sosyal hem de ekonomik hayatta yer almaları için çalışıyoruz. Kadınlarımız, kültürümüzün yaşatılması noktasında da çok özel üretimler yapıyorlar.

Sosyal ve kültürel hizmetlerle sosyal dönüşümü sağlıyoruz diyebilirim.

Okan Tuna (BGC Yönetim Kurulu Üyesi, koza24.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü): 31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti birçok büyükşehir belediyesini kaybetti. Bursa Büyükşehir Belediyesi de el değiştirdi. Bu süreçte Yıldırım Belediyesi, AK Parti’nin yönetimde olduğu önemli bir belediye olarak ön plana çıktı. Yıldırım Belediyesi bir anlamda AK Partili belediyelerin abisi oldu. Bu size nasıl bir misyon yükledi?

“Yapıcı muhalefet yapıyoruz”

Oktay Yılmaz: AK parti belediyeciliğinin, Türkiye’nin gelişmede ve kalkınmada ümidi olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Yeni bir süreç var Bursa’da. AK parti olarak bu süreçte farklı bir muhalefet anlayışımız olacak. Şehre katkısı olacak her projede büyükşehir belediyesini desteleyeceğiz. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde büyükşehirin çalışmalarına, Yıldırım’da olduğu gibi iş odaklı bakıyoruz, dik bir duruş sergiliyoruz.

Örneğin geçtiğimiz günlerde büyükşehirde stratejik plan değerlendirmesi oldu. Stratejik planlar 6. ayda meclise gelir ve karara bağlanır. Stratejik plan 7. ayda meclis gündemine geldi ve biz “Niye 7. ayda geldi” demedik. İnceledik, bazı eksikler belirledik, teknik sorunlar olduğunu gördük ve tüm bunları mecliste dile getirdik. Bu eksiklerin düzeltilerek 3 gün sonra tekrar görüşülmesini istedik. Hemen oylama yoluna gidilince de elbette reddedildi. Ama keşke yapıcı bir yaklaşım olsaydı da dikkat çektiğimiz teknik konular düzeltilerek 3 gün sonra meclisten geçirseydik. Biz yapıcı yaklaşıyoruz ve karşıdan da yapıcı bir yaklaşım bekliyoruz.

Çünkü Bursa kimliğinin öncelenmesi gerekiyor. Siyasi çekişmeler sonucu Bursa’nın kaybedeceği işlerde olmayız. Kimseyi ötekileştirmeden birlikte karar alma yolunu seçiyoruz. Seçim bitti. Biz artık şehir yöneticileriyiz. Bursalı kimliğimizle herkese eşit yaklaşarak hizmet üreteceğiz.

Ahmet Akhan (BGC Yönetim Kurulu Üyesi, gundembursa.com İmtiyaz Sahibi): Geçtiğimiz günlerde Uludağ’da bir toplantı yaptınız. Bu toplantıda Yerel Yönetimler Akademisi kurulması projesi gündeme geldi. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? İkinci olarak da, “Yıldırım’da plastiksiz yaşam” konulu bir girişiminiz var. Bu konuda bilgi alabilir miyiz?

Oktay Yılmaz: Başkanı olduğum Bursa Belediyeler Birliği’nin en geniş katılımlı toplantısını Uludağ’da yaptık. 300’ün üzerinde belediye meclis üyemiz toplantıya katıldı. Toplantıda belediye meclislerinin görevleri, sorumlulukları, çalışmaları ele alındı. Uzmanlardan önemli bilgiler aldık, çok verimli oldu. Bunun devamı olarak Yerel Yönetimler Akademisi oluşturma kararı aldık. Meclis üyelerimizin yanı sıra, bürokratlarımızın da faydalanacağı bir yapıda olmasını hedefliyoruz. Kendimizi geliştirebileceğimiz çalışmalar yapma kararı aldık. Bir anlamda Yerel Yönetimler Akademisi’nin temellerini attık.

Bursa Belediyeler Birliği olarak Osman Fevzi Efendi’nin köşkünü restore ettik ve Bursa Belediyeler Birliği’nin merkezi yaptık.

Bursa Belediyeler Birliği’nin, Bursa’nın şehir kimliğine katkı koyacak, belediyelerimizi daha ileriye taşıyacak çalışmalar yapmasını hedefliyoruz.

Çevre kirliliğini ve geri dönüşüm konusunu gündemimize alarak “Plastiksiz Yıldırım” başlığıyla çeşitli girişimlerde bulunuyoruz.

Örneğin “plastiksiz kütüphane” hedefiyle kütüphanemize su arıtma sistemi kurduk ve öğrencilere çelik termos hediye etti. Pet şişelerden kurtulmalarını sağladık. Yine Yıldırım’da, Ulus mahallesinde pilot okul seçerek “atık odaları” oluşturduk. Kâğıt, karton, cam, metal gibi geri dönüşüm odaları oluşturduk. “Okulunuzda geri dönüşüm toplarsanız, su arıtma sistemi kurarak termos vereceğiz” dedik. Başarılı olduk. Tüm Yıldırım’a yaygınlaştırarak plastik kullanımını azaltmayı hedefliyoruz.

Ayrıca yemek atıklarından kedi köpek maması üretiyoruz. Yemek atıklarını topluyoruz, mama yapıyoruz, hem barınaklarımızda hem de sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanıyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızla çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Yine bu kapsamda mobil araçlarla atık toplamaya başlıyoruz ve halkımızın atıkları paraya dönüştürecekleri bir sistem kuruyoruz. İlerde detaylarını açıklayarak hizmete başlayacağız.

İhsan Altıkardeş: (BGC Başkan Yardımcısı- İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü) Yıldırım ilçesinde ‘Dünya mirası” listesine giren tarihi eserler var. Tarihi mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması konusundaki çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Ayrıca, Yıldırım’ın tam kalbinde, konutunuzun yer aldığı alanda spor kompleksi yapılacağı duyumunu aldık. Bu konuda açıklama yapabilir misiniz?

Tarihi miras korunacak

Oktay Yılmaz: Yıldırım kadim bir kent. Tarihi mirasıyla, doğasıyla benzersiz özelliklere sahip. Kent içindeki derelerimiz birer gerdanlık gibi Yıldırım’ı süslüyor. Yıldırım Bayezid Han Türbesi, Emir Sultan Külliyesi gibi hiçbir yerde olmayan kadim mirasa sahibiz.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönem gerçekleşen “Hanlar Bölgesi Projesi” tarihi mirasın korunarak ortaya çıkarılması açısından güzel bir çalışma oldu. Kadim kimliğimiz gün yüzüne çıktı. Bu projenin 2. etabını Ulucami - Emirsultan hattı olarak planlamak istiyoruz. Geniş katılımlı heyet kurarak, doğru bir şekilde kimliğimizi yaşatacak ve yansıtacak işler yapmak istiyoruz.

Sokak iyileştirmelerine zaten önceden başladık ve bu konuda çalışmaya devam ediyoruz. Tescilli yapıların restorasyonuna yönelik çalışmalarımız da var. Bu çalışmalarımızı da diğerlerine paralel olarak sürüyor.

Cumalıkızık projemiz var. Mollaarap, Talimhane bölgelerinde de tarihi yapıları iyileştirme çalışmalarımız var.

Diğer sorunuza gelecek olursak; Yıldırım’ın merkezinde kapalı spor salonu yapacağımız bir alan oluşturamadık. Yer bulamadık. En uygun yer kendi konutumuzun olduğu yerdi. Buraya kapalı havuz yapacağız. Kütüphenemiz, spor salonumuz da burada olacak. Yaklaşık 1500 metrekare civarında toplan alanımız var.

Fuat Kars (BGC Başkan Yardımcısı- Demirören Haber Ajansı Bölge Müdürü): Gençliğinizde belediye başkanı olmayı hayal etmiş miydiniz? Bir de, başkanlık döneminizde sizi en fazla üzen, sizi en fazla sevindiren olaylar, gelişmeler neler oldu.

“Pandemi süreci bizi üzdü”

Oktay Yılmaz: Pandemi süreci bizi en çok üzen gelişme oldu. Pandemi öncesi ekonomik olarak rahattık, çalışıyorduk. Birçok hayalimizi ertelemek zorunda kaldık. “Uyumayan Kütüphane” projemiz de beni en çok sevindiren hizmetimiz oldu. Öğrenciliğinde kütüphaneden yararlanan, şimdi çeşitli yerlerde memurluk, öğretmenlik yapan gençler gelip teşekkür ediyorlar, çok mutlu oluyorum.

Gençliğimde elbette idealim vardı, dünyayı değiştirmekle ilgili idealim vardı. Uluslararası ilişkiler konusunda öncü olma idelim vardı. Topluma hizmet etme, yararlı olma idealim vardı. STÖ’lerde bu amaçla aktif görev aldım. Kamuda memur olmayı hiç düşünmemiştim. Ama belediye başkanı olacağımı gençliğimde hiç hayal etmemiştim.

Musa Öztürk (BGC Yönetim Kurulu Üyesi, Tuna Gazetesi İmtiyaz Sahibi) Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği Başkanı kimliğinizle Bursa için sürdürdüğünüz çalışmalar hakkında da bilgi alabilir miyiz? Bir diğer konu da, tasarruf tedbirleri kapsamında bazı tarihi camilerdeki güvenlik görevlilerinin kaldırıldığını biliyoruz. Bu konudaki yaklaşımız nedir?

Tasarruf yaparken çalışmaları aksatmıyoruz

Oktay Yılmaz: Tasarruf tedbirleri sadece büyükşehir belediyelerini değil tüm belediyeleri ilgilendiriyor. Tasarruf elbette gerekli, ama bu nedenle hedeflerimizi, çalışmalarımızı aksatmamız söz konusu değil. Tarihi değerlerimizin korunması gerekiyor. Bunu büyükşehir yapar, biz yaparız, veya Vakıflar yapar. Ama mutlaka yapılır.

Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği olarak birçok girişimimiz ve çalışmamız var. Bu kapsamda fuarlara önem veriyor ve katılıyoruz.

Şunu mutlaka belirtmem gerekiyor; Bursa’yı yabancılardan önce kendi vatandaşımıza anlatmamız, tanıtmamız lazım. Bursalıların nasıl bir değer içinde yaşadıklarını görmeleri lazım.

“Adım adım kadim bursa” başlıklı projemiz var. Bursalı kimliğimizi Bursa’yı Bursalılara anlatarak, tanıtarak güçlendirmeliyiz. Bursa’yı öncelikle Bursalılara tanıtmalıyız.

Doğu Roma’nın başkenti İznik, Osmanlının kurulduğu şehir Bursa. Bursa sonradan kurulmuş, oluşmuş bir şehir değil. Geçmişi binyıllar öncesine dayanıyor. Bu değerlerimizi herkese anlatmamız, kentlilik bilincini oluşturmamız lazım.

Tevfik Fikret Sönmez (BGC Genel Saymanı, bursadanhabervar.com Genel Yayın Yönetmeni): Amatör sporlara olan katkılarınızı öğrendik, Bursaspor konusundaki çalışmalarınızı da öğrenebilir miyiz?

Bursaspor’a desteğimiz sürecek

Oktay Yılmaz: Bursaspor’a her zaman destek olduk. Destek olmaya devam edeceğiz. Belediye olarak Bursaspor’a destek kampanyalarına her zaman öncülük ettik. Katkılarımız devam edecek. Kalıcı iyileştirmeler yapmayı uygun buluyoruz. Bursaspor Spor Lisesi’ni Vakıfköy’de kurmayı hedefliyoruz. Bursaspor’un güçlü bir altyapıya kavuşmasını istiyoruz.

Şu an zaten güzel bir süreç yaşanıyor. Belediye bütçelerinden ciddi ekonomik kaynak aktarmamız mümkün değil. Ama desteklere öncülük ederek, teşvik ederek, kenti bütünleştirmek lazım ve bu bugün gerçekleşiyor. Bursaspor’a olan güvenle birlikte destekler artacaktır.

İbrahim Öge (BGC Yönetim Kurulu Üyesi - sozbursa.com - Genel Yayın Yönetmeni) Yıldırım Belediyesini borç batağında teslim almıştınız. 6 yılda mali dengeleri ne derece sağladınız. Borçlarınız devam ediyor mu? Bir de Duaçınar’ındaki çalışmanız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Duaçınarı’na kültür merkezi inşa ediyoruz

Oktay Yılmaz: Duaçınarı’nın çok özel bir hikayesi var. Bu bölgede Duaçınarı Kültür Merkezi inşa etmeyi hedefliyoruz. Projelerimizi hazırladık. Ekonomik olarak gereklilikleri sağlayabilirsek 2025’te ihale edeceğiz.

Göreve geldiğimiz 2019 yılında bütçenin 2 katı oranında borcumuz vardı. 2024 yılında ise borcumuz bütçenin yüzde 30’una kadar düştü.

İller Bankası gelirlerimizde geçtiğimiz ay 50 milyon TL, bu ay da 46 milyon TL kesintimiz oldu. Kesintilerin sadece CHP’li belediyelerde olduğunu düşünmeyin, AK Partili belediyelerden de devlete olan borçlar konusunda kesinti yapılıyor.

Önümüzdeki dönemde mali istikrarı sağlayarak hizmet üretmeye devam edeceğiz. SGK borçlarımızı yapılandırdık ve ödüyoruz.