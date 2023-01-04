Yıldırım Belediyesi’nin, öncelikli hizmet grupları arasında yer alan kadınlar için açmış olduğu spor merkezlerinde kayıtlar devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi’nin, öncelikli hizmet grupları arasında yer alan kadınlar için açmış olduğu spor merkezlerinde kayıtlar devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi’nin hizmete açtığı spor merkezleri ile kadınlar, uzman antrenörler eşliğinde fitness, step-aerobik, zumba, pilates yaparak hem formda kalıyor hem de stres atıyor. Spor merkezlerinde, uzman diyetisyen tarafından profesyonel ölçüm cihazları ile kadınlar için kişiye özel program belirlenip kilo alma, kilo verme beslenme programı sonrası egzersiz planlaması yapılıyor. 2022 yılında ilçeye Millet ve Mimar Sinan Kadın Spor Merkezi’ni kazandırarak mevcut spor tesislerinin sayısını 5’e çıkaran Yıldırım Belediyesi, 2023 yılında Sıracevizler Kadın Spor Merkezi’ni hizmete açmaya hazırlanıyor.

Spor merkezlerinin kadınlara sağlıklı bir yaşam vaat etmenin yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da sunduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Profesyonel spor salonlarında bulunan ekipmanları tesislerimizden faydalanan kadınlarımızın hizmetine sunduk. Kadın spor merkezlerimizde, yaş, kilo ve sağlık durumlarına göre kadınlarımıza fitness, step-aerobik, pilates, zumba ve kişiye özel antrenman programları uygulanırken yine merkezimizde kadınlarımızın sağlıklı şekilde beslenmeleri için diyetisyen hizmeti veriliyor. Diyetisyen gözetiminde, kilo vermek, kilo almak ya da formunu koruma isteklerine göre, beslenme programı oluşturuluyor. 2022 yılında kadın spor merkezlerimizden 13 bin kişi yararlanırken diyetisyen desteğinden de bin 200 kadın faydalandı. Tüm Yıldırımlı kadınlarımızı sağlıklı ve zinde bir yaşam için onların hizmetine açtığımız özel kadın spor merkezlerimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kadın spor merkezlerinden yararlanmak isteyen Yıldırımlılar, bireysel olarak başvurarak veya www.yıldırımbelediyespor.org sayfasından kayıt olabiliyor.