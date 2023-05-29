Yıldırım Belediyesi, öncelikli hizmet grupları arasında yer alan çocuk ve gençleri spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek için ilçeye üç yeni halı saha kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Siteler ve Samanlı halı sahaları tamamlanma aşamasına gelirken, Demetevler’de yapılacak olan spor tesisinin ise yüzde 50’si tamamlandı. Açılış için gün sayan Siteler ve Samanlı halı sahaları bin 836 metrelik halı sahalarının yanı sıra, soyunma odaları ve ortak kullanım alanlarından oluşurken, Demetevler spor tesisi ise bin 200 metrekarelik halı saha ve 300 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı sosyal tesisten meydana geliyor.

Yıldırım’ın Türkiye’nin birçok ilçesinin toplam nüfusundan fazla genç nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, temel önceliklerinin çocuk ve gençlerin beklentilerini karşılayacak projeler olduğunu vurguladı. Gençlerin, sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Bu hedefimiz çerçevesinde Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden birisini Yıldırım’a kazandırdık. Başta Mümine ŞeremetUyumayan Kütüphanesi olmak üzere Yıldırım’a kazandırdığımız kütüphanelerimiz yüzbinlerce gencimizi ağırladık. Yıldırım’ın farklı bölgelerinde gençlik merkezlerimiz hizmet veriyor” dedi.

Yüzde 50’si tamamlandı

Akçağlayan, Beyazıt, Değirmenlikızık ve Yiğitler mahallelerine kazandırılan halı sahalardan sonra şimdi de Siteler ve Samanlı halı sahalarını tamamladıklarını belirten Yılmaz, “Demetevler mahallemizdeki spor tesisinin ise yüzde 50’sini tamamladık. Kısa süre içerisinde hizmete açacağız. Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin en az bir dil bilen, bir spor dalında aktif olan, becerileri gelişmiş ufukları açık, milli ve manevi değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Buna katkı sağlamak adına da gençlerimizin istifade edebileceği tesisler, etkinlikler düzenliyoruz” diye konuştu.