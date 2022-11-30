Yıldırım Belediyesi, Samanlı Mahallesi’ndeki 160 dönümlük alana kazandıracağı Yıldırım Lojistik Merkezi hem ekonomiye değer katacak hem de ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Yıldırım Belediyesi, Samanlı Mahallesi’ndeki 160 dönümlük alana kazandıracağı Yıldırım Lojistik Merkezi hem ekonomiye değer katacak hem de ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Yıldırım Belediyesi, Samanlı Mahallesi’ndeki 160 dönümlük alanı, dev e-ticaret markalarının depolarının bulunacağı lojistik üs haline getiriyor. Yıldırım’a ve şehir ekonomisine önemli katkıları olacak Yıldırım Lojistik Merkezi’nin bünyesinde 95 bağımsız alan bulunacak. Ayrıca merkezin çatısına kurulacak güneş enerji santrali ile ilçedeki sokakların ve belediye tesislerinin elektrik ihtiyacı karşılanarak, yılda 15-20 milyon liralık tasarruf sağlanacak. İnşaat çalışmalarının üçte birlik kısmı tamamlanan tesis 2023 yılı içerisinde hizmete açılacak.

Yıldırım Lojistik Merkezi’nin Yıldırım ve Bursa ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “E ticaretin ve ihracatın yaygınlaşmasıyla beraber lojistik üslerin önem kazandığı bir dönemdeyiz. Yıldırım Belediyesi olarak bu çerçevede ilçemize katma değer sağlayacak Yıldırım Lojistik Merkezi’ni kazandırıyoruz. Doğa dostu olarak planladığımız tesisimizin çevreyi kirletecek atıklar oluşturmayacağı gibi ilçemizi için önemli bir yeşil enerji kaynağı olacak. Tesisimizin kendi enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayacak Yıldırım’ın sokaklarının aydınlatacak ve belediye tesislerinde kullanılacak elektrik enerjisini de üretecek. Yüzde 30’unu tamamladığımız projemizi 2023 yılı içerisinde Yıldırım’a kazandıracağız” dedi.